Olmaz olsun böyle gelenek! Damat geline tokat attı, davetliler alkışladı
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Olmaz olsun böyle gelenek! Damat geline tokat attı, davetliler alkışladı

Kadına yönelik şiddet olaylarının tartışıldığı şu günlerde, bir düğünde çekilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

09.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:48

cinayeti sonrası kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarının yeniden tartışılmaya başlandığı şu günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük tepki çekti.

DAMAT ATTI, ÇEVREDEKİLER ALKIŞLADI

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen videoda, geleneklere göre damadın kendisine biat etmesi için geline tokat attığı görülüyor. Tokat sonrası damat kahkaha atarken, etrafındaki kalabalığın duruma alkışlarla destek vermesi dikkat çekiyor. Nerede çekildiği bilinmeyen video, sosyal medyada günün en çok konu


Haber Videosu

: Olmaz olsun böyle gelenek! Damat geline tokat attı, davetliler alkışladı
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