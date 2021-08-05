Olimpiyatlarda 10 metre havalı tüfekte 4. olan Ömer Akgün, Diyarbakır'da çiçeklerle karşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Olimpiyatlarda 10 metre havalı tüfekte 4. olan Ömer Akgün, Diyarbakır'da çiçeklerle karşılandı

Olimpiyatlarda 10 metre havalı tüfekte 4. olan Ömer Akgün, Diyarbakır'da çiçeklerle karşılandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atıcılıkta 10 metre havalı tüfek kategorisinde 4. olan milli sporcu Ömer Akgün, memleketi Diyarbakır'da çiçeklerle karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atıcılıkta 10 metre havalı tüfek kategorisinde 4. olan milli sporcu Ömer Akgün, memleketi Diyarbakır'da çiçeklerle karşılandı.

Diyarbakır'a dönen Akgün'ü havalimanında, ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla sporcular ve vatandaşlar karşıladı.

Gazetecilere açıklama yapan Akgün, sevincini anlatmaya kelimelerin yetmediğini söyledi.

Hem sevindiğini hem de üzgün olduğunu dile getiren Akgün, "Olimpiyatlara katılarak tarihte bir ilki gerçekleştirdik. Ama madalyayı da ufak bir farkla kaçırdık. Kısmet değilmiş. Çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz. İnşallah 2024'te Paris'te madalya ile buluşacağız." dedi.

Genç sporculara seslenen Akgün, "Başarılı olmak için geceyi gündüze katmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de ilk olmak güzel bir duygu. Keşke bunu madalya ile süsleseydik. Rakiplerimiz genç ve güçlü." diyen Akgün, çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Milli takım antrenörü Abdurrahman Akgün de kendilerini karşılayanlara teşekkür etti.

Milli sporcunun yaklaşık 8 yıldır olimpiyatlara hazırlandığını ifade eden Akgün, 2016 olimpiyatlarını yarım puanla kaçırdıklarını aktardı.

Antrenör Akgün, milli sporcunun Türkiye'de katıldığı müsabakalarda 104 madalyasının olduğunu, 19 Türkiye rakorunun bulunduğunu ve milli takımda ülkeyi 54 kez temsil ettiğini belirterek, "Olimpiyat oyunlarına çok sıkı bir şekilde hazırlandık. Haftada yaklaşık 6 gün, günde 7 saatlik bir antrenman süreci vardı." diye konuştu.

Milli sporcunun atıcılıkta 10 metre havalı tüfek kategorisinde elde ettiği başarıya değinen Akgün, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa havalı tüfek branşında olimpiyatlara kota aldık. Yine tarihte ilk defa atıcılık branşında finallere kaldık. Bu bir ilkti. Finallerde Ömer 0,7 puanla madalyayı kaçırdı. Hem kota alarak hem de finale kalarak bir ilki gerçekleştirdi. İnşallah madalya da 2024 olimpiyatlarında gelecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

Kent & Başkan ödülleri için oylama başladı! Türkiye, en önemli projelere imza atan belediye başkanını seçecek
Kent & Başkan ödülleri için oylama başladı! Türkiye, en önemli projelere imza atan belediye başkanını seçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Yıldız Tilbe Gülben Ergen Haluk Levent
Spor Ali Koç Mesut Özil Mete Gazoz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Olimpiyatlarda 10 metre havalı tüfekte 4. olan Ömer Akgün, Diyarbakır'da çiçeklerle karşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 13:56:52. #1.14#

title