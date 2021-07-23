Olimpiyatlara katılan ülkelerin bayrakları, samuray katılarak yeniden yaratıldı
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Olimpiyatlara katılan ülkelerin bayrakları, samuray katılarak yeniden yaratıldı

Olimpiyatlara katılan ülkelerin bayrakları, samuray katılarak yeniden yaratıldı
BBC - Haberler | Dünya

Bir grup Japon sanatçı ise, Dünya Bayrakları projesi ile katılan ülkelere Japon kültüründen izler ekledi.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyatlar, salgın nedeniyle verilen bir yıllık ertelemenin ardından geri dönüyor.

Tokyo Olimpiyatları bugün yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Kafileler bayrak taşıyan sporcuların arkasından yürüyerek, geleneksel geçit törenini yapacak.

Bir grup Japon sanatçı ise, Dünya Bayrakları projesi ile katılan ülkelere Japon kültüründen izler ekledi.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 84 ülkenin bayrağı samuray karakterleri ile yeniden yaratıldı.

Samuray karakterleri 12. yüzyıldan bu yana Japon kültüründe büyük rol oynuyor. Samuraylar artık olmasalar da, Japonya'da buşido adı verilen, disiplin ve onuru temel alan değerler sistemi halen geçerliliğini koruyor.

Bir sanatçı kolektifi tarafından yapılan çizimlerde, Türkiye için seçilen karaktere

Bu isim de elbette, Japonya'da oynayan Türk futbolcu İlhan Mansız'ı akıllara getiriyor.

Mansız 2002 Dünya Kupası performansı ile Japonya'da büyük ilgi toplamış ve turnuva sonrası bu ülkeye transfer olmuştu.

Kar amacı gütmeyen projede yer alan Kozo Yamada isimli sanatçı "Bu şekilde diğer insanların farklı ülkeler hakkında bir şeyler öğrenmesini amaçladık. Olimpiyat'ın amacı da bu" diyor.

Japonya'daki Honduras ve Venezüela büyükelçilikleri, çizimleri kullanmak için sanatçılarla temasa geçtiler.

Tokyo Olimpiyatları ülkede büyük tartışma yarattı. Artan Covid 19 vakaları nedeniyle birçokları oyunların ertelenmesi çağrısı yaptı.

Olimpiyatlara katılan ülkelerin bayrakları, samuray katılarak yeniden yaratıldı
BBC
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