Olimpiyatlara günler kala Tokyo'da 22 Ağustos'a dek OHAL ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Olimpiyatlara günler kala Tokyo'da 22 Ağustos'a dek OHAL ilan edildi

Olimpiyatlara günler kala Tokyo'da 22 Ağustos'a dek OHAL ilan edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya hükümetinin olimpiyatlar sırasında Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Tokyo'da ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) uygulaması bugün yürürlüğe girdi.

Japonya hükümetinin olimpiyatlar sırasında Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Tokyo'da ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) uygulaması bugün yürürlüğe girdi. 22 Ağustos'a dek sürecek uygulama, dev metropolde insan trafiğini azaltmayı hedefliyor.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın açılışına günler kala Japonya'nın başkenti Tokyo' da OHAL ilan edildi. Japonya hükümetinin müsabakalar boyunca, Covid-19'un yayılışını önlemek üzere uygulanacağını duyurduğu OHAL bugün yürürlüğe girdi. 22 Ağustos'a dek uygulanacak tedbirler kapsamında yemek servisi yapan restoran ve benzeri işletmelerden alkol servisini durdurmaları ve çalışma saatlerini 20.00 ile sınırlandırmaları talep edilecek. Şirketlerden ise personelini evden çalışmaya teşvik etmeleri istenecek. Ayrıca konser ve spor müsabakası gibi kitlesel etkinliklere katılım mekan kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde en fazla 5 bin kişi ile sınırlandırılacak.

BAZI EYALETLERDE YARI OHAL DE SÜRECEK

Hükümetin geçen hafta açıkladığı tedbirler kapsamında, Tokyo'nun komşu eyaletleri Chiba, Saitama ve Kanagawa ile Osaka'da normal şartlarda dün sona ermesi öngörülen yarı OHAL uygulaması da 22 Ağustos'a kadar devam edecek. Uygulama kapsamındaki eyaletlerde alkol servisi yasak olsa da, yerel yönetimlerin izni doğrultusunda bazı işletmeler akşam 19.00'a dek alkol satışı yapabilecek.

HÜKÜMET SÜRPRİZ ADIM ATMIŞTI

Japonya'da hükümet Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine geçtiğimiz hafta sürpriz bir karara imza atmış, olimpiyatlar süresince Tokyo'da geçerli olmak üzere OHAL ilan edileceği açıklanmıştı. Uygulamanın 12 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında yürürlükte kalacağı bildirilmişti. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 821 bin 296'ya ulaşmış, ölü sayısı da 14 bin 970'e yükselmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pandemi özel okulları fena vurdu! Emlak siteleri öğrencileriyle birlikte satılan okul ilanlarıyla dolup taştı
Pandemi özel okulları fena vurdu! Emlak siteleri öğrencileriyle birlikte satılan okul ilanlarıyla dolup taştı
Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık: Avrupa'daki vaka artışları 1 ay sonra bizde de yaşanabilir
Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık: Avrupa'daki vaka artışları 1 ay sonra bizde de yaşanabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Petek Dinçöz Melisa Döngel
Spor Ali Koç Arda Turan Alper Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Olimpiyatlara günler kala Tokyo'da 22 Ağustos'a dek OHAL ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:02:06. #1.16#

title