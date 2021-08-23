Olimpiu Morutan kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Olimpiu Morutan futbol kariyeri!
İsmi Galatasaray ile anılan Olimpiu Morutan taraftarlar tarafından merak edildi. Peki, Olimpiu Morutan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi mevkide oynuyor? Olimpiu Morutan GS'ye transfer oldu mu? Olimpiu Morutan boyu kaç, kilosu kaç? Olimpiu Morutan hangi takımda oynuyor, toplam kaç gol attı? Olimpiu Morutan'ın hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri ile ilgili bilgiler haberimizde...
Olimpiu Morutan kimdir merak edilen futbolcuların başında geliyor. Olimpiu Morutan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi takıma transfer oldu? Olimpiu Morutan mevkisi nedir? Defans mı, Orta saha mı, Forvet mi? Olimpiu Morutan GS'ye geldi mi? Olimpiu Morutan kaç golü var?
OLİMPİU MORUTAN KİMDİR?
Olimpiu Vasile Moru?an (d. 25 Nisan 1999, Kaloşvar) on numara mevkisinde oynayan Rumen millî futbolcu. Liga I takımlarından FCSB'de forma giymektedir.
Olimpiu Morutan doğum tarihi : 25 Nisan 1999
Olimpiu Morutan kaç yaşında : 22 yaşında
Olimpiu Morutan nereli : Romanya
Olimpiu Morutan hangi takımda : FCSB
Olimpiu Morutan mevkisi ne : Orta saha (10 numara)
Olimpiu Morutan boyu kaç : 1,72 metre
Olimpiu Morutan kilosu kaç : 71 kg
Olimpiu Morutan forma numarası ne : 11
Olimpiu Morutan burcu ne : Boğa
OLİMPİU MORUTAN KULÜP KARİYERİ
Futbola Universitatea Cluj altyapısında başladı. 2016'da Boto?ani'ye transfer oldu. 2018'de 700 bin avroya FCSB'ye transfer oldu.
OLİMPİU MORUTAN MİLLİ TAKIM KARİYERİ
17, 19 ve 21 yaş altı millî takımlarında oynadı. Haziran 2021'de A millî takıma çağrıldı.
OLİMPİU MORUTAN FUTBOL KARİYERİ, ATTIĞI GOLLER
2016 : Universitatea Cluj : 5 maçta 1 gol
2016–2018 : Boto?ani : 55 maçta 2 gol
2018- : FCSB : 88 maçta 11 gol Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Toplamda 148 maçta 14 gol Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
OLİMPİU MORUTAN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?
FCSB kulüp başkanı Gigi Becali, Olimpiu Morutan hakkında flaş açıklamada bulundu. Gigi Becali futbolcu için "Galatasaray'a sattım..." dedi.
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