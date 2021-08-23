Olimpiu Morutan kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Olimpiu Morutan futbol kariyeri!

İsmi Galatasaray ile anılan Olimpiu Morutan taraftarlar tarafından merak edildi. Peki, Olimpiu Morutan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi mevkide oynuyor? Olimpiu Morutan GS'ye transfer oldu mu? Olimpiu Morutan boyu kaç, kilosu kaç? Olimpiu Morutan hangi takımda oynuyor, toplam kaç gol attı? Olimpiu Morutan'ın hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri ile ilgili bilgiler haberimizde...