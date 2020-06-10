Ölen kedisi için ağıt yaktı
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Ölen kedisi için ağıt yaktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşlı bir kadın, ölen kedisinin başında ağıt yaktı.

Ölen kedisi için ağıt yaktı
10.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:27

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşlı bir kadın, ölen kedisinin başında ağıt yaktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Burunucu Mahallesi'nde yaşayan mahallenin "Sevim Annesi" olarak bilinen yaşlı bir kadının evde beslediği 'Kubat' isimli kedisi araba çarpması sonucu telef oldu.

Küçük yaşından itibaren kedisini elleriyle evinde besleyen ve eşiyle beraber yaşayan Sevim isimli yaşlı kadının iddiaya göre evinden dışarı çıkan kedisine yoldan geçmekten olan araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölen kedisini gören yaşlı kadının yaktığı ağıtlar ise yoldan geçmekte olan diğer vatandaşlara da duygusal anlar yaşattı. Yaşlı kadının kedisini evinde beslediği ve özenle büyüttüğü öğrenilirken, ölen kedisinin başından dizlerini döve döve ağladığı görüldü.

Kendisini yerden yere vurdu

Kedisine aracın çarpmasının ardından yanında bulunan eşinin de sakinleştirmeye çalıştığı yaşlı kadın ölen kedisinin başında adeta dizlerini vura vura kedisine çarpan kişiyi etraflara sordu. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde yaşlı kadının kedinin kaza sonrası ölmesinin ardından onu yol kenarına kendisinin götürdüğü ve üstü kanlar içinde kaldığı görüldü.

Kaza sonrası yaşlı kadını Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de sakinleştirmeye çalışırken, kedisine çarpan kişiye ulaşamadığı için şikayetçi olamadığı ve mahallesinde kedisiyle sevilen birisi olduğu öğrenildi.

Telef olan kedi daha sonra belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

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