Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevapla hüngür hüngür ağladı

İngiltere'de yaşayan Faith Sidman, başına gelen ilginç olayı TikTok hesabı üzerinden paylaştı. Bir süre önce ablası vefat eden Sidman, bu ölümü kaldıramaması nedeniyle ablasının daha önce kullandığı numaraya sık sık mesaj atmaya başladı.

"BUGÜN HEP SENİ DÜŞÜNDÜM, ÇOK ÖZLÜYORUM"

Sidman, ablasının eski telefon numarasına "Bugün hep seni düşündüm, seni çok özlüyorum" diye mesaj attı. Ardından ise bir kelebek ve mor kalp emojisi bıraktı. Sidman'a karşı mesaj, tam bir hafta sonra geldi.

"BU BİR İŞ TELEFONU, MESAJ ATMAYI KES"

Numaranın yeni sahibi, sürekli kendisine mesaj atan Sidman'a sinirlendi. Numaranın yanlış olduğunu ifade eden şahıs, karşı mesajında "Bu bir iş telefonu, artık mesaj atmayı kes" ifadelerini kullandı.

ALDIĞI MESAJLA YIKILDI

Ablasının eski telefon numarasının sahibinden sert bir karşılılık alan Faith Sidman, neye uğradığını şaşırdı. Sidman, karşı tarafın kendisine biraz daha nazik davranması gerektiğini belirtti.

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