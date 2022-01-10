Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevapla hüngür hüngür ağladı - Haberler
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Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevapla hüngür hüngür ağladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere'de ikamet eden Faith Sidman isimli kadın, ölen ablasının eski numarasına mesaj attı. Ablasını sevdiğini söyleyen kadın, karşı taraftan gelen mesajla büyük üzüntüye uğradı. Numaranın yeni sahibi, "Bu bir iş telefonu, mesaj atmayı kes artık" diye cevap verdi. Sidman, aldığı cevapla büyük yıkım yaşadı.

İngiltere'de yaşayan Faith Sidman, başına gelen ilginç olayı TikTok hesabı üzerinden paylaştı. Bir süre önce ablası vefat eden Sidman, bu ölümü kaldıramaması nedeniyle ablasının daha önce kullandığı numaraya sık sık mesaj atmaya başladı.

Sidman, ablasının eski telefon numarasına "Bugün hep seni düşündüm, seni çok özlüyorum" diye mesaj attı. Ardından ise bir kelebek ve mor kalp emojisi bıraktı. Sidman'a karşı mesaj, tam bir hafta sonra geldi.

Numaranın yeni sahibi, sürekli kendisine mesaj atan Sidman'a sinirlendi. Numaranın yanlış olduğunu ifade eden şahıs, karşı mesajında "Bu bir iş telefonu, artık mesaj atmayı kes" ifadelerini kullandı.

Ablasının eski telefon numarasının sahibinden sert bir karşılılık alan Faith Sidman, neye uğradığını şaşırdı. Sidman, karşı tarafın kendisine biraz daha nazik davranması gerektiğini belirtti.

Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevapla hüngür hüngür ağladı

Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevapla hüngür hüngür ağladı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
Lokman OLMUŞ:bu haberle başlangıçtaki görselin ne ilgisi var...Bu haberin okunması için foto dekolte mi olmalı? Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
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