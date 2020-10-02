Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı
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Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı

02.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:44
Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesi'nde yaşayan adam, 9 ay önce vefat eden eşinin hasretine dayanamadığını söyleyerek, kendi mezarını kazdırdı. Mezarının başına "Merak etme, yakında geleceğim" yazdırdı.

Turgutlu'nun kırsal Çepnidere Mahallesi'nde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Hamza Koçyiğit'in şeker hastası eşi Gülser Koçyiğit, 9 ay önce 72 yaşında yaşamını yitirdi. Eşine çok düşkün olduğunu söyleyen Hamza Koçyiğit, bunalıma girdi. Eşini sürekli rüyasında gördüğünü, kendisini de yanına çağırdığını söyleyen Hamza Koçyiğit, kendi mezarını kazdırdı.

"BİRAZ İŞİM VAR GÖRÜP DEGELECEĞİM"

Koçyiğit, eşinin mezarına çok yakın bir yerde kazdırdığı mezarının başına ise "Merak etme yakında geleceğim. Ben senin hatırana hep değer vereceğim. Biraz işim var görüp de geleceğim" yazılı tabela diktirdi.

"HER GECE RÜYAMA GİRİP BENİ ÇAĞIRIYOR"

Mezarı kazdıktan sonra rahatladığını belirten Hamza Koçyiğit, "Eşim şeker hastasıydı, dikkatli beslenmesi gerekiyordu. Kendisini hep uyarmama rağmen, 'Sen beni kurtarırsın' diyordu. Ben ise hep, 'Sana bir şey olursa ben yaşayamam, 6 ay sonra yanına gelirim' diyordum. Sonrasında kendisi vefat etti. Her gece rüyama girip beni yanına çağırıyor, 'Sen niye gelmiyorsun, burada her şey çok güzel' diyor. Mezarımı kaldırdıktan sonra rahatladım"

Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı
Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı
Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı
Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı
Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı
Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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