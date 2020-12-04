Yaşlı kadın, yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden eşinin başından ayrılmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Yaşlı kadın, yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden eşinin başından ayrılmadı

04.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:16

Kayseri'de yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden vatandaşın eşi, bir an olsun başından ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan yaşlı kadını olay yerine gelen yakınları teselli etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde Hasan E. ile eşi Zeliha E. yürürken Hasan E. bir anda fenalaştı. Nüfus Müdürlüğü bahçesinde Hasan E. yere yığılınca sağlık ekiplerine haber verildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.

EŞİNİN YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Zeliha E. ise, hayatını kaybeden eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan Zeliha E.'yi olay yerine gelen yakınları teselli etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Hasan E.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşlı kadın, yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden eşinin başından ayrılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kenan Işık Ivana Sert Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Sinan Gümüş Fatih Terim Samet Aybaba Burak Yılmaz
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaşlı kadın, yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden eşinin başından ayrılmadı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 18:16:25. #1.15#
title