Yaşlı kadın, yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden eşinin başından ayrılmadı

Kayseri'de yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden vatandaşın eşi, bir an olsun başından ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan yaşlı kadını olay yerine gelen yakınları teselli etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde Hasan E. ile eşi Zeliha E. yürürken Hasan E. bir anda fenalaştı. Nüfus Müdürlüğü bahçesinde Hasan E. yere yığılınca sağlık ekiplerine haber verildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.

EŞİNİN YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Zeliha E. ise, hayatını kaybeden eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan Zeliha E.'yi olay yerine gelen yakınları teselli etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Hasan E.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT