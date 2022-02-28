Ölen Canan'ın kızı: Annem balkondan atlayacak biri değil, çok pozitifti

BOYABAT, SİNOP (DHA) - SİNOP'un Boyabat ilçesinde erkek arkadaşı M.T. (43) ile tartıştıktan sonra oturduğu dairenin balkonundan atlayan Canan Korkmaz (45) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.T. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Korkmaz'ın kızı Irmak Varol (21), annesinin çok pozitif olduğunu, balkondan atlayacak biri olmadığını belirterek, ölümünün detaylı araştırılmasını istedi.

Olay, 23 Şubat'ta Boyabat ilçesi, Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. sevgilisi Canan Korkmaz'ın telefonunda bazı mesajlar görünce ikili tartışmaya başladı. Bu sırada Canan Korkmaz, oturduğu binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan kendini atmaya çalıştı. M.T.'nin engellemeye çalıştığı kadın, beton zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Canan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası Korkmaz'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Olayın ardından M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. M.T., polisteki ifadesinde "Tartışmamız oldu. Bu esnada kendini balkondan atmaya çalıştı. Tutmak istedim ama ellerimden kayıp düştü" dediği belirtildi. M.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Annesinin intihara meyilli birisi olmadığını söyleyen Varol "Annem çok pozitif bir kişiydi, intihar edecek birisi değildi. Sevgilisinin maddi durumunun iyi olduğunu biliyorum ama anneme kendi kredi kart dökümünü gönderip ödemesini isterdi. Olay gecesi sevgilisi ile telefonunda bulunan bazı mesajlar yüzüne kavga eden annemin ölümü araştırılsın" dedi. M.T.'nin eski eşinin aynı binanın 3'üncü katındaki dairede oturduğu öğrenildi.