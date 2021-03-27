Son dakika haber... Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (2)
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Son dakika haber... Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (2)

Bir son dakika haberine göre TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Konak ilçesinde beraber yaşadığı Anıl Y. (24) tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün (17) cenazesi, ailesi tarafından Hacılarkırı Mezarlığı'na getirildi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Konak ilçesinde beraber yaşadığı Anıl Y. (24) tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün (17) cenazesi, ailesi tarafından Hacılarkırı Mezarlığı'na getirildi. Baba Serdar Ünlü ve anneanne Remziye Orallı'nın güçlükle ayakta durduğu cenazede, gözyaşı sel gibi aktı. Sezen Ünlü, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Son dakika haber... Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (2)
Son dakika haber... Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (2)
Son dakika haber... Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (2)
Son dakika haber... Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (2)
Son dakika haber... Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (2)
Son dakika haber... Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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