Son dakika haber... Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (2)

Bir son dakika haberine göre TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Konak ilçesinde beraber yaşadığı Anıl Y. (24) tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün (17) cenazesi, ailesi tarafından Hacılarkırı Mezarlığı'na getirildi.