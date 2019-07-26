Öldü sanılan şarkıcı Ayşegül Aldinç kimdir, kaç yaşında?

Türkçe pop müziğin efsane isimlerinden Ayşegül Aldinç, Twiter'da TT oldu, ortalık yıkıldı. Öldü sanılan şarkıcı sosyal medyadan ölmediğine yönelik paylaşım yaptı. Ayşegül Aldinç kaç yaşında? Ayşegül Aldinç hayatı, eşi, şarkıları haberimizde…

AYŞEGÜL ALDİNÇ KİMDİR?

Başarılı sanatçı Aldinç, 28 Eylül 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gazeteci ve spor yazarı Orhan Aldinç ile resim öğretmeni Süheyla Aldinç'in kızı olan Ayşegül Aldinç, annesinin memuriyeti nedeniyle lise öğrenimini üç farklı okulda tamamladı. Liseyi Kandilli Kız Lisesi'nde, Davut Paşa Lisesi'nde, Feriköy Lisesi'nde okudu. Ardından İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü'nü tamamladı.

Aldinç, mezuniyetinin hemen ardından İstanbul Akaretler Ortaokulu'nda Müzik Öğretmenliği yaptı. Yıldız Porselen Fabrikası'nda altı yıl desinatör olarak çalıştı. 1981-1988 yılları arasında seramikle uğraşıp yurtiçi ve yurtdışında yarışmalara katıldı. Müzik kariyerine 1978'de Mehmet Teoman ile birlikte hazırladığı 45 devirlik plakla başladı.

'YILIN EN İYİ KADIN ŞARKICISI' SEÇİLDİ

Şarkıcı, 1981 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi, Modern Folk Üçlüsü ile birlikte seslendirdiği 'Dönme Dolap' isimli şarkıyla temsil etti. İlk solo albümünü 1988'de çıkartan Aldinç, 1985 - 1998 yılları arasında Avrupa'nın birçok ülkesinde, Sovyetler Birliği'nde, ABD'de, Çin'de ve Ortadoğu ülkelerinde konserler verdi. İstek Vakfı ve Kıbrıs Gazeteciler Derneği tarafından 'Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı' ödülünü almaya hak kazandı.

ACIMAK İLE OYUNCULUK KARİYERİNE ADIM ATTI

Oyunculuğa ilk kez 1985 yılında 'Acımak'ta rol alarak başlamış oldu. 1987'de Şerif Gören'in yönettiği 'Katırcılar' ve Yavuz Özkan'ın yönettiği 'Yağmur Kaçakları' filmleriyle sinema oyunculuğuna başladı. 1994'te Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Gerilla filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.