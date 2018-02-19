Ölçü ve Tartı Muayenelerinde Son Gün 28 Şubat

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinin 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek, esnafları uyardı.

Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 2. maddesi gereğince ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi, ayarlanması ve damgalanmasının bu kanun hükümlerine göre yapıldığını belirtti. Esnafın cezai işlem görmemesi ve mağdur olmaması için uyarıda bulunan Köksal, şunları kaydetti:

"Son damgalandığı yıl dahil olmak üzere 2 yılını doldurmuş akaryakıt, LPG sayaçları ve akaryakıt ölçekleri, hububat muayene ölçekleri, kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan basküller ile şebekelerinde 10 yılını doldurmuş elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının beyannameleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne verilmektedir. Son damgalandığı yıldan itibaren iki yılını doldurmuş egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları, taksimetreler, takograflar, son damgalandığı yıldan itibaren iki yılını doldurmuş 1 ve 2. sınıf hassas tartı aletleri, otomatik tartı aletleri, otomatik olmayan tartı aletlerinden kapasitesi 2 bin kilograma kadar olan okuma ve çıktı verebilme özelliği ile yazar kasa veya başka cihaza bağlı çalışma özelliği bulunan tartı aletleri ile diğer elektronik tartı aletleri sahipleri müracaatlarını bakanlığın muayene ve damgalama yetkisi almış özel muayene servislerine 28 Şubat 2018 mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir."

Köksal, özel yetkili muayene servisleri ile ilgili listelere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün internet adresinden de ulaşılabileceğini belirtti.

Ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinde belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını vurgulayan Köksal, bu nedeniyle de esnaf ve sanatkarların cezai işlem görmemesi ve mağdur olmaması için ölçü ve tartı muayenelerini zamanında yaptırmaları uyarısında bulundu.