Okulu kim buldu? Okulu kim icat etti? Okulu kim çıkardı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Okulu kim buldu? Okulu kim icat etti? Okulu kim çıkardı?

05.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:47
Okulu kim buldu? Okulu kim icat etti? Okulu kim çıkardı?

Okulun mucidi olarak gelen isim, 1796'da Franklin Massachusetts'te doğan Horace Mann'dır. Latince ve Yunanca konusunda üniversite profesörüydü, aynı zamanda bir kolej başkanıydı. Bununla birlikte, bu adamdan önceki birçok okul yöntemine ve öğretim yöntemine rağmen, 1837'de normal okul sisteminin katkısı ve icadı için övgü ona aittir.

Okulun mucidi olarak gelen bir diğer isim ise Harry P. School'dur. 1369 civarında, kabul edilemez bir şekilde davranan ve çocukları bir binaya kilitleyen mahalle çocuklarını toplamaya başladı. Bu kavram kaba olabilir, ancak cezalandırılan çocukların velileri bu fikri beğendi. Bu nedenle, muhtemelen okulun mucidi olmadığı söylenebilir, ancak sınıfında olduğu gibi çocuklar cezalandırılır, bu nedenle çocukları yanlış davranışlarını düzeltmek için bir araya getirme fikri için bir miktar övgüyü hak eder.

Bu nedenle, okulu icat eden bir isim söylemek zor, çünkü birçok kişinin kendi yolunda pek çok katkısı var. Hepsi, dünyanın her yerindeki tüm okullarda kullanılan eğitim sisteminin oluşturulmasına yardımcı oldu.

Okulu kim buldu? Okulu kim icat etti? Okulu kim çıkardı?
Okulu bulan Horace Mann

Antik Roma Okulu

Öğrencileri merkezi bir yerde öğrenme kavramı, klasik antik çağda bile var olmuştur. Eski Hindistan, eski Roma, Eski Çin ve Antik Yunanistan'dan beri resmi okulların varlığı vardı. O zamanlar öğrenci bir öğrenme alanında toplanırdı ve o zamanlar bu öğrenme alanları akademisyenler olarak biliniyordu. MS 425 yılında, ilköğretim sistemi Bizans İmparatorluğu tarafından kurulmuştu. Bu okullar bugünün okullarından çok farklıydı. Bu okullar öncelikle askeri personel içindi. Bu derslerde Yunan filozofları, askeri personeli çeşitli konularla kabul ettiler ve ayrıca matematik, dil, tarih ve hatta felsefe gibi konularda bilgi paylaştılar. Ve bu Bizans eğitim sistemi, MS 1453'te imparatorluğun çöküşüne kadar devam etti.

Okul neden önemli?

Okullar, dünyanın her yerinde bir bireyin büyümesinin ve genel gelişiminin önemli bir parçası olmuştur. Dünyanın kentsel bölgelerinde yaşayan hemen hemen herkes okul yöntemlerine maruz kalmıştır. Çocukluklarının çoğunu okul ortamında geçirmişlerdir. Ne kadar güvenli olsa da, okullar bir kişi olarak büyümenize yardımcı olmak ve sizi yaşamınızda yeterli bilgi ve becerilerle desteklemek için oradadır. Sadece akademisyenlere değil, aynı zamanda çeşitli sosyal durumlara da çok fazla maruz kaldığınız hayatınızın çok önemli bir parçasıdır.

Bu durumlar, sosyal, duygusal, bilişsel gelişimsel kilometre taşlarınıza ulaşmamıza yardımcı olmak için uyarıcı görevi görür. Bunlar genel refahımız için önemlidir.

Bugün, ister kentsel ister kırsal alanda olsun, her çocuğun okula gitmesini mümkün kılmak için gece gündüz çalışan çeşitli kuruluşlar vardır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Özlem Zengin Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Kenan Doğulu Hakan Yılmaz Şeyma Subaşı Sedat Kapurtu
Spor Can Bartu Ersun Yanal Ümit Öztürk Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okulu kim buldu? Okulu kim icat etti? Okulu kim çıkardı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 12:47:28. #1.15#
title