Okulu kim buldu? Okulu kim icat etti? Okulu kim çıkardı?

Okulun mucidi olarak gelen isim, 1796'da Franklin Massachusetts'te doğan Horace Mann'dır. Latince ve Yunanca konusunda üniversite profesörüydü, aynı zamanda bir kolej başkanıydı. Bununla birlikte, bu adamdan önceki birçok okul yöntemine ve öğretim yöntemine rağmen, 1837'de normal okul sisteminin katkısı ve icadı için övgü ona aittir.

Okulun mucidi olarak gelen bir diğer isim ise Harry P. School'dur. 1369 civarında, kabul edilemez bir şekilde davranan ve çocukları bir binaya kilitleyen mahalle çocuklarını toplamaya başladı. Bu kavram kaba olabilir, ancak cezalandırılan çocukların velileri bu fikri beğendi. Bu nedenle, muhtemelen okulun mucidi olmadığı söylenebilir, ancak sınıfında olduğu gibi çocuklar cezalandırılır, bu nedenle çocukları yanlış davranışlarını düzeltmek için bir araya getirme fikri için bir miktar övgüyü hak eder.

Bu nedenle, okulu icat eden bir isim söylemek zor, çünkü birçok kişinin kendi yolunda pek çok katkısı var. Hepsi, dünyanın her yerindeki tüm okullarda kullanılan eğitim sisteminin oluşturulmasına yardımcı oldu.

Okulu bulan Horace Mann

Antik Roma Okulu

Öğrencileri merkezi bir yerde öğrenme kavramı, klasik antik çağda bile var olmuştur. Eski Hindistan, eski Roma, Eski Çin ve Antik Yunanistan'dan beri resmi okulların varlığı vardı. O zamanlar öğrenci bir öğrenme alanında toplanırdı ve o zamanlar bu öğrenme alanları akademisyenler olarak biliniyordu. MS 425 yılında, ilköğretim sistemi Bizans İmparatorluğu tarafından kurulmuştu. Bu okullar bugünün okullarından çok farklıydı. Bu okullar öncelikle askeri personel içindi. Bu derslerde Yunan filozofları, askeri personeli çeşitli konularla kabul ettiler ve ayrıca matematik, dil, tarih ve hatta felsefe gibi konularda bilgi paylaştılar. Ve bu Bizans eğitim sistemi, MS 1453'te imparatorluğun çöküşüne kadar devam etti.

Okul neden önemli?

Okullar, dünyanın her yerinde bir bireyin büyümesinin ve genel gelişiminin önemli bir parçası olmuştur. Dünyanın kentsel bölgelerinde yaşayan hemen hemen herkes okul yöntemlerine maruz kalmıştır. Çocukluklarının çoğunu okul ortamında geçirmişlerdir. Ne kadar güvenli olsa da, okullar bir kişi olarak büyümenize yardımcı olmak ve sizi yaşamınızda yeterli bilgi ve becerilerle desteklemek için oradadır. Sadece akademisyenlere değil, aynı zamanda çeşitli sosyal durumlara da çok fazla maruz kaldığınız hayatınızın çok önemli bir parçasıdır.

Bu durumlar, sosyal, duygusal, bilişsel gelişimsel kilometre taşlarınıza ulaşmamıza yardımcı olmak için uyarıcı görevi görür. Bunlar genel refahımız için önemlidir.

Bugün, ister kentsel ister kırsal alanda olsun, her çocuğun okula gitmesini mümkün kılmak için gece gündüz çalışan çeşitli kuruluşlar vardır.