Okullarda aşı yapılan öğrenciler 15 dakika sonra derse katılabiliyor - Haberler
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Okullarda aşı yapılan öğrenciler 15 dakika sonra derse katılabiliyor

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Haberler | Sağlık

Okullarda aşı yapılan öğrenciler 15 dakika sonra derse katılabiliyor Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde velilerin onayı ile öğrenciler, mobil sağlık ekipleri tarafından okullarda aşı olmaya başladılar Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde velilerin onayı ile öğrenciler, mobil sağlık ekipleri...

OSMANİYE (İHA) - Okullarda aşı yapılan öğrenciler 15 dakika sonra derse katılabiliyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde velilerin onayı ile öğrenciler, mobil sağlık ekipleri tarafından okullarda aşı olmaya başladılar

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde velilerin onayı ile öğrenciler, mobil sağlık ekipleri tarafından okullarda aşı olmaya başladılar. Okul bahçesinde kurulan mobil sağlık ekiplerince aşıları yapılan öğrenciler 15 dakika gözetim altında tutulduktan sonra tekrardan derslerine katılıyor.

Düziçi Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Düziçi ilçesinde okullarda aşı uygulaması başladı. Pilot okul olarak seçilen Düziçi Fen Lisesi bahçesinde kurulan mobil sağlık ekipleri tarafından e-nabız uygulaması üzerinden öğrencilerin velilerinden aşı onayı alınıyor. Aşı onayı verilen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanarak aşılama işlemi yapılıyor. Aşı vurulduktan sonra sağlık ekiplerince 15 dakika gözlem altında tutulan öğrenciler daha sonra tekrardan derslerine katılabiliyor.

E-nabız üzerinden veli onayı alındıktan sonra öğrencilere aşılarının vurulduğunu ifade eden Dr. Merve Kuvanç, "Okullarda aşı yapmaya başladık. Düziçi Sağlık Müdürlüğü ekibi olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu yaparken buradaki en önemli noktamız veli bilgilendirme. Veli bilgilendirmeyi de nasıl yapıyoruz. Velilere e-nabız sistemleri üzerinden çocuklarına aşı uygulanabilir hale gelmesi için onay hakkında bilgilendiriyoruz. Ardından onay verilen öğrencilerin okullarda aşılarını kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyoruz. Burada çocuklarımıza aşı yaptıktan sonra 15 dakika tutuyoruz daha sonra tekrardan derslerine gönderiyoruz. Daha sağlıklı bir şekilde derslerine devam ediyorlar" diye konuştu.

Düziçi Fen Lisesi'nde öğrencilerin aşılanmaya başladığını söyleyen Düziçi Sağlık Müdürü Alper Akdağ, "Düziçi Fen Lisesi'nde öğrencilerimize aşılama faaliyetinde bulunuyoruz. Kaymakamımız ile birlikte yapmış olduğumuz istişareler sonucunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte koordineli olarak okullarda öğrencilerimize aşı çalışması yapma içerisine girdik. Şuanda pilot olarak Düziçi Fen Lisesi'nde bu faaliyetimize başlamış bulunmaktayız" dedi.

Aşı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Turgay İlhan ise Düziçi Fen Lisesi'nde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda örnek olarak arkadaşlarımın yaptığı çalışma sonucunda öğrencilerimize aşı yapılmaktadır. Tabi bunu köylerimize varıncaya kadar yaygınlaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Okullarda aşı yapılan öğrenciler 15 dakika sonra derse katılabiliyor

Okullarda aşı yapılan öğrenciler 15 dakika sonra derse katılabiliyor

Okullarda aşı yapılan öğrenciler 15 dakika sonra derse katılabiliyor

Okullarda aşı yapılan öğrenciler 15 dakika sonra derse katılabiliyor
İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Son Dakika Haberleri
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Haber: Okullarda aşı yapılan öğrenciler 15 dakika sonra derse katılabiliyor - Haberler
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