Okullar tatil mi? Son dakika 2021 Ankara'da okullar tatil mi? 18 Mart'ta okullar tatil mi?

Okullar tatil mi son dakika 2021 başlığı çok aranan sorulardan biri oldu. Okullar hangi şehirlerde ne zaman kapanacak? Ankara'da okullar tatil mi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Çanakkala Zaferi'nin kutlandığı 18 Mart'ta okullar tatil mi? Yüz yüze eğitime dair pek çok soru merak konusu oluyor. İşte cevapları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman kapanacağına dair detayları açıkladı. Yaz tatiline geç girileceğini de sözleri arasına ekledi. Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ana gündemini, güncellenecek risk haritası oluşturdu. Okullarda yaklaşık 2 haftadır yüz yüze eğitim devam ediyor. Okullar tatil mi? Son dakika 2021 Ankara'da okullar tatil mi? 18 Mart'ta okullar tatil mi?

SON DAKİKA 2021 OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların ne zaman kapanacağına dair "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." açıklamasını paylaşmıştı.

Vaka sayılarında yaşanan artış ve mutasyonlu virüsün yayılım hızı, bazı tedbirlere geri dönülmesi ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Yapılan son Kabine Toplantısı sonrası normalleşme adımları atılmıştı. Son veriler kapsamından risk haritası yenilenecek ve buna göre okullar ile ilgili olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak.

ÇANAKKALE ZAFERİ 18 MART'TA OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi, resmi tatil değildir. Bu nedenle de eğitim ve öğretim bu tarihte devam edilmekte.