Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar ne zaman kapanacak?
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Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar ne zaman kapanacak?

02.02.2021 11:18 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:21
Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenci ve veliler yarıyıl tatiline girecek. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. MEB, okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih verdi. Peki Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler plan yapmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanıyor 2021? İşte MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2020 - 2021 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 25 Ocak Pazartesi günü kapanacak ve 15 Şubat Pazartesi günü açılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Yarıyıl tatili bu bağlamda 3 hafta olacaktır.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

MEB 2020 - 2021 RESMİ TAKVİMİ

DERS YILI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ
31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - 18 HAZİRAN 2021 CUMA
I.
DÖNEM		TARİHİŞ GÜNÜ TOPLAMI
31 AĞUSTOS 2020 = 1 GÜN54,5 GÜN
01 - 30 EYLÜL 2020 = 22 GÜN
01 - 30 EKİM 2020 = 21,5 GÜN
02 - 13 KASIM 2020 = 10 GÜN
16 - 20 KASIM 2020- ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ)
TARİHİŞ GÜNÜ TOPLAMI
23 - 30 KASIM 2020 = 6 GÜN44 GÜN
01 - 31 ARALIK 2020 = 23 GÜN
04 - 22 OCAK 2021 = 15 GÜN
BİRİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ98,5 GÜN
25 OCAK - 05 ŞUBAT 2021 -YARIYIL TATİLİ (10 İŞ GÜNÜ)
II.
DÖNEM		TARİHİŞ GÜNÜ TOPLAMI
08-26 ŞUBAT 2021 = 15 GÜN45 GÜN
01- 31 MART 2021 = 23 GÜN
01 - 09 NİSAN 2021 = 7 GÜN
12 - 16 NİSAN 2021 -ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ)
TARİHİŞ GÜNÜ TOPLAMI
19 - 30 NİSAN 2021 = 10 GÜN42,5 GÜN
03-31 MAYIS 2021 = 18,5 GÜN
01-18 HAZİRAN 2021 = 14 GÜN
İKİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ87,5 GÜN
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