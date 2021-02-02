Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenci ve veliler yarıyıl tatiline girecek. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. MEB, okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih verdi. Peki Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler plan yapmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanıyor 2021? İşte MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2020 - 2021 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 25 Ocak Pazartesi günü kapanacak ve 15 Şubat Pazartesi günü açılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Yarıyıl tatili bu bağlamda 3 hafta olacaktır.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

MEB 2020 - 2021 RESMİ TAKVİMİ