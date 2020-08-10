Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi

Okullar açılacak mı? Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada, koronavirüs vaka oranlarının seyrine göre okulların 31 Ağustos'ta açılacağını belirtmişti. Diğer yandan özel okullar ne zaman açılacak sorusu da araştırılıyor. MEB, okulların açılması ile ilgili 4 senaryo geliştirdi. Peki, okullar Ağustos ayında açılacak mı?

Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi
10.08.2020 09:04 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:08

Özel okullar v edevlet okulları Ağustos ayında ancak farklı günlerde açılmayı kararlaştırmıştı fakat bazı illerde covid-19 salgını hala yüksek oranda olması nedeniyle MEB, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerisine göre yeniden konuyu değerlendirecek. İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Koronavirüs nedeniyle uzaktan yapılan eğitimin ardından okullar tatile girmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi duyurdu. Buna göre okulların 31 Ağustos'ta açılması planlanırken, özel okullar da 15-17 Ağustos'ta eğitime başlama kararı almıştı.

Özel okulların 15-17 Ağustos'ta telafi eğitimiyle açılması beklenilse de edinilen bilgiye göre özel okullardan bir heyet Ankara'da MEB'de bir toplantıya katılacak. Özel okul sahipleri okulların açılması konusunda ısrarcı değiller.

Okulların açılışıyla ilgili vaka artışı yüksek iller; Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya ve Ankara'da özel ve devlet tüm okulların fiili olarak eğitim/öğretime açılmaması ön planda. Ancak İstanbul'un kapsam dışı olması sadece özel okullarda açılışın ay sonuna kadar ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Son kararı MEB'in vermesinin talep edileceği öğrenildi.

MEB'İN OKULLARIN AÇILMASINA YÖNELİK SENARYOSU

1. Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanılsa da yetki illerde valilerde olacak. İstemeyen ve şartların kötü seyrettiği illerde okullar açılmayabilecek.

2. Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa açılan illerde de okullarda yarı zamanlı eğitim verilebilecek.

3. Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde de telafi eğitimleri yapılacak.

4. Eylül ve ekimde olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 eğitim/öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı. Yüzde 40 yakından/yüzde 60 uzaktan eğitim formülü üzerinde durulduğu öğrenildi.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

* Okullar 31 Ağustos'ta açılacak.

* Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek.

* Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak, 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

* İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak, 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

* İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecek.

* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

İlgili Haberler

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB LGS yerleştirme sonuçları 2020
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB LGS yerleştirme sonuçları 2020
Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim, öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim, öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Okulların açılış tarihi 2020 ne zaman?
Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Okulların açılış tarihi 2020 ne zaman?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Dünya
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı 3. Sayfa
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi Ekonomi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var Magazin
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı Dünya
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Miras yüzünden çıkan kavgada oğul, babasını bıçakladı
Miras yüzünden çıkan kavgada oğul, babasını bıçakladı
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Hakan Coşkun Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Kenan Doğulu Orhan Gencebay Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Bursa Çocuk Lübnan Otobüs
Şu an buradasınız: Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 09:08:33. #1.14#
title