Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi Okullar açılacak mı? Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada, koronavirüs vaka oranlarının seyrine göre okulların 31 Ağustos'ta açılacağını belirtmişti. Diğer yandan özel okullar ne zaman açılacak sorusu da araştırılıyor. MEB, okulların açılması ile ilgili 4 senaryo geliştirdi. Peki, okullar Ağustos ayında açılacak mı?

Özel okullar v edevlet okulları Ağustos ayında ancak farklı günlerde açılmayı kararlaştırmıştı fakat bazı illerde covid-19 salgını hala yüksek oranda olması nedeniyle MEB, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerisine göre yeniden konuyu değerlendirecek. İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Koronavirüs nedeniyle uzaktan yapılan eğitimin ardından okullar tatile girmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi duyurdu. Buna göre okulların 31 Ağustos'ta açılması planlanırken, özel okullar da 15-17 Ağustos'ta eğitime başlama kararı almıştı.

Özel okulların 15-17 Ağustos'ta telafi eğitimiyle açılması beklenilse de edinilen bilgiye göre özel okullardan bir heyet Ankara'da MEB'de bir toplantıya katılacak. Özel okul sahipleri okulların açılması konusunda ısrarcı değiller.

Okulların açılışıyla ilgili vaka artışı yüksek iller; Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya ve Ankara'da özel ve devlet tüm okulların fiili olarak eğitim/öğretime açılmaması ön planda. Ancak İstanbul'un kapsam dışı olması sadece özel okullarda açılışın ay sonuna kadar ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Son kararı MEB'in vermesinin talep edileceği öğrenildi.

MEB'İN OKULLARIN AÇILMASINA YÖNELİK SENARYOSU

1. Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanılsa da yetki illerde valilerde olacak. İstemeyen ve şartların kötü seyrettiği illerde okullar açılmayabilecek.

2. Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa açılan illerde de okullarda yarı zamanlı eğitim verilebilecek.

3. Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde de telafi eğitimleri yapılacak.

4. Eylül ve ekimde olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 eğitim/öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı. Yüzde 40 yakından/yüzde 60 uzaktan eğitim formülü üzerinde durulduğu öğrenildi.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

* Okullar 31 Ağustos'ta açılacak.

* Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek.

* Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak, 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

* İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak, 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

* İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecek.

* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.