Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta mı 1 Mart'ta mı başlıyor? Kabine toplantısı eğitim kararları neler?

Kabine toplantısında alınan kararlardan birisi de yüz yüze eğitimin başlanacağı tarih oldu. Peki okullar ne zaman açılıyor? Liseler ve ilkokullar hangi tarihte açılacak? Köy okulları 15 Şubat'ta açılıyor mu? Okulların açılacağı tarih belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

Kabine toplantısının ardından okullar ne zaman açılacak merak edildi. Kabine toplantısında alınan köy okulları kararlarından sonra ülkemizde kaç tane köy okulu var merak edildi. Peki Türkiye'de nerelerde kaç tane köy okulu bulunuyor? Türkiye'deki köy okulları nerede? Hangi şehirde kaç tane köy okulu var? Tüm cevaplar haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Kabine toplantısında alınan kararlara göre köy okulları 15 Şubat'ta açılacak. Bunun dışında yapılan açıklamaya göre 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Yani köy okulları 15 Şubat 2021 tarihinde açılması beklenirken, 8. ve 12. sınıflar ise 1 Mart tarihinden itibaren açılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"Köy okullarının 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim-öğretimin açılması kararını aldık. 8 ve 12 sınıflarda 1 Mart'ta eğitim-öğretim kademeli olarak başlayacak"

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE KÖY OKULU VAR?

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de 6 bin 200 köy okulu mevcuttur. Eğitime tamamen kapalı köy okulu sayısı 17 bin.

KÖY OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim insanlarımızın görüşlerinin yanında her kesimden gelen seslere kulak veriyoruz. Kabinemizin bugünkü toplantısında bu değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde tekrar yaptık. Uzaktan eğitimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını tamamladık. Ancak vaka artışı yaşanması halinde yeniden ara verilebilecek.

8 VE 12. SINIFLARDA 1 MART'TA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek. Esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak takvimi başlatmayı planlıyoruz.

Belediyelerden, organize bölgelerin yönetimlerinden il hıfzıssıhha kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum.

Bu duygularla sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."