Okullar ne zaman açılacak? MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi

21.08.2019 13:56

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim çalışma takvimini resmi sitesinden yayınlandı. Yeni dönemde okullarda iki ara tatil yapılacak. Birer hafta olacak ara tatillerin biri Kasım'da diğeri Nisan ayında. Bu yüzden bu sene yaz tatili bir 13 haftadan 11 haftaya düşürüldü. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılacak. Kasım'da verilecek ilk ara tatil sonrasında ilk dönem 17 Ocak 2020'de sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek. İkinci dönemde ara tatili Nisan'da yapılacak. MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi şöyle;

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ