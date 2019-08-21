Okullar ne zaman açılacak? MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılacak merak ediliyor. Yaz tatilinin sonuna gelindiği bu günlerde öğrenciler ve veliler, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yaz tatilinin kısalarak ara tatil olarak değerlendirileceği 2019-2020 eğitim öğretim takvimi MEB tarafından yayınlandı. Buna göre okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller, sömestr tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim çalışma takvimini resmi sitesinden yayınlandı. Yeni dönemde okullarda iki ara tatil yapılacak. Birer hafta olacak ara tatillerin biri Kasım'da diğeri Nisan ayında. Bu yüzden bu sene yaz tatili bir 13 haftadan 11 haftaya düşürüldü. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılacak. Kasım'da verilecek ilk ara tatil sonrasında ilk dönem 17 Ocak 2020'de sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek. İkinci dönemde ara tatili Nisan'da yapılacak. MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi şöyle;
MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.