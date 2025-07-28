Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre, "okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt buldu. Yeni dönemde öğrenciler 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak. Bu tarih, yaz tatilinin sona ereceği ve öğretim sürecinin yeniden başlayacağı gün olarak kayıtlara geçti. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2025 Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü eğitime başlayacak.

ÖĞRETMEN MESLEKİ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yani öğretmenler için okullar, öğrencilere göre bir hafta erken açılmış olacak. Bu süreçte eğitim kadrosu yeni döneme hazırlıklarını tamamlayacak.

2025 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Yıl boyunca uygulanacak ara tatiller de planlandı. İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak 2026 arasında olacak. Bu tarihlerin önceden belirlenmiş olması, velilerin tatil planlarını daha rahat yapmalarına imkan tanıyor.

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim yılı, 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Böylece öğrenciler, yaklaşık 9 aylık bir eğitim sürecinin ardından yaz tatiline çıkacak.