Okullar ne zaman açılacak? 2021 Okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada uzaktan eğitimin ilk dönem sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman? 2021 Okullar ne zaman açılıyor? Okullar açılacak mı?

Okulların yüz yüze açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti. MEB tarafından yapılan açıklamada okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyeceği açıklanmıştı. Peki, Uzaktan eğitim ne kadar sürecek? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denildi.

Bu durumda okulların ilk dönem sonuna kadar yüz yüze eğitime geçmeyeceği belli oldu. Okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyecek.

SINAV YAPILACAK MI?

Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Ortaokullar ve liselerde bir sınav yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.