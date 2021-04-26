Okullar kapandı mı? Okullarda yüz yüze eğitim ertelendi mi? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında okullar kapandı mı?
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Okullar kapandı mı? Okullarda yüz yüze eğitim ertelendi mi? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında okullar kapandı mı?

Okullar kapandı mı? Okullarda yüz yüze eğitim ertelendi mi? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında okullar kapandı mı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

26 Nisan Kabine Toplantısı kararları yavaş yavaş açıklanıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Okullar kapandı mı? Okullarda yüz yüze eğitim ertelendi mi? sorusu oldu. Peki, Okullar kapandı mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında okullarda kapanma olacak mı? Sınavlar erteleniyor mu?

Kabine toplantısı sonrası kararları merak ediliyor. Okullar kapandı mı? Okullarda yüz yüze eğitim ertelendi mi? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında okullar kapandı mı?

OKULLAR KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek." kararı alındı.

Buna göre okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yani şuanda tüm sınıflarda uzaktan eğitim olacaktır. Yüz yüze eğitim ve tüm sınavlar tamamen ertelendi.

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek." kararı alındı.

Buna göre anaokulu, kreş, orta son ve lise son sınıflar dahil tüm kurularda yüz yüze eğitime araverilirken tüm sınavlarda ertelenecek.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

- 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

- Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

- Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecek.

- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecek.

- Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

- Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

- Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek.

- İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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