Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
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Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor

21.10.2020 10:26 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:24

Yüz yüze eğitime başlanmasının ardından bazı okulların bulunduğu binaların önlerinde özellikle öğle saatlerinde görülen sosyal mesafenin hiçe sayıldığı veli kalabalığı dikkat çekiyor. Okul yöneticilerinin hoparlör sistemi ile yaptıkları uyarılara velilerin uymadığı göze çarptı.

Yüz yüze eğitimin başlaması ardından özellikle nüfus bakımından kalabalık ilçelerdeki ikili eğitim görülen okulların önü, öğle saatlerinde veli ve öğrencilerle dolup taşıyor. Sabah eğitiminin sona ermesi ile birlikte çocuklarını okuldan almak için gelen ve yaklaşık yarım saat sonra başlayacak öğleden sonraki eğitim için çocuklarını getiren veliler, nedeniyle büyük kalabalık oluşuyor. Okullarda alınan bütün önlemlere rağmen eğitim kurumlarının hemen önünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler dikkat çekiyor.

BÜYÜK KALABALIKLAR OLUŞUYOR

Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde bulunan 4 bini aşkın öğrencinin 43 sınıfta eğitim gördüğü Örnek İlkokulu'nun çevresinde saat 12.00'yi gösterdiğinde öğrenci ve veliler servislerin bulunduğu alanda büyük kalabalık oluşturuyor. Öğrenci ve veliler servislerin gelmesini ve binmek için beklerken anneleri veya yakınları da yanlarından ayrılmayınca kalabalık her geçen dakika daha da artıyor.

UYARILAR DA DİKKATE ALINMIYOR

Okul yöneticileri velilerin sosyal mesafesiz bekleyişleri ve çocuklarını almaya gelmesinin endişe verici olduğunu göz önüne alarak sabah, öğle ve akşam saatlerinde hoparlör sistemi ile defalarca uyarı yapmasına rağmen uyarılara kimsenin uymadığı görüldü.

SOSYAL MESAFE KURALLARINI HİÇE SAYIYORLAR

Yine Esenyurt'taki Pınar Mahallesi'ndeki 32 sınıfta 3 bini aşkın öğrencisi bulunan İbrahim Özaydın İlkokulu'nun da çevresi yine öğle saatlerinde veli ve öğrencilerle dolup-taşarken sosyal mesafe kuralının yine hiçe sayıldığı görüldü. Buradaki okul yöneticilerinin de uyarılarının pek dikkate alınmadığı görüldü.

İşte endişelendiren o görüntüler;

Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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Haber Yorumları (25)
ARİF GSLİ: Son derece saçma bi eğitim sistemi vardı. Okula gitmeye gerek yok
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: Hani Milli eğitim kendini a, b, c, d, e planlarına göre hazırlamıştı buyurun durum ortada görüyoruz haydi çocukları veliler okula getirdi o kalabalık grup iç içe girdi de o çocuklar yere kalemini silgisini düşürüp yerden alıp ağzına gözüne burnuna getiren çocuklar ne olacak hapşıran öksüren kiminin kronik rahatsızlıkları bulunan çocuklar onlara ne olacak sabahın ayazında hava aydınlanmadan yola düşenler ne olacak sağlıklı yaşamak okuyup ölmekten iyidir herkes hakim hekim memur olacak değil ya
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DİYARBAKIRLI: vallah anlmış değilim ben devlet in başında olsam tüm üğrencileri evlerinden alır evlerıne bırakırm buna benzer cok projeyı işlme katrım arkadş devlet in başındakıler neye yarıyor anlmış değilim aylık 30 50 cıbe atmasını bılıyorlar bu günler için cüzm üretmıyorlarsa neye yarıyorlar 80 mılyon olmuşuz koyun acın güznzü artık acın partılere şahıslara oy vermeyı cüzüm üretene oy verın
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