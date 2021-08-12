Okullar açılacak mı 2021? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak edilen soru "Okullar açılacak mı 2021?" oluyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından okulların açılacağı tarih kesin olarak yanıt bulmamıştı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Okullar eylül ayında mı açılacak? Okullar ağustosta mı açılacak?

Okullar açılacak mı 2021? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Okulların açılış tarihiyle ilgili gelişmeler sürekli yanıt arıyor. Koronavirüs pandemisinde yaz sezonuyla birlikte artan vakalar nedeniyle okulların açılış tarihinin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca durum hakkında açıklamalarda bulundu.

OKULLAR AÇILACAK MI 2021?

Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer konuya dair yaptığı açıklamada okulların yeni dönemde yüz yüze açılacağı mesajını verdi. Açıklanan takvime göre birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında okulların açılışı ve yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamaları ise su şekilde;

"En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var.

Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı.(Yüz yüze eğitime geçiş) Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir."

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Özer, eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi;

"Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakan'ımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur."