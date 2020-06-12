Okuldan önce 1000 kitap
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Okuldan önce 1000 kitap

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu velisi tarafından Okuldan Önce 1000 kitap projesini hayata geçti.

Okuldan önce 1000 kitap
12.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:23

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu velisi tarafından Okuldan Önce 1000 kitap projesini hayata geçti.

Şükran Öney Anaokulu 4 yaş Harikalar Diyarı sınıfı öğrencisi Kerem Ata Yılmaz'ın annesi oğluna kitap sevgisi aşılamak ve hedef sayıya ulaşarak arşiv oluşturmak amacıyla "#okuldanönce1000kitap" isimli projesi 900 kitaba ulaştı. Son 100 kitap 5 yaş sınıfında tamamlanarak ilkokula başlamadan oğlu 1000 kitabı dinlemiş görsel hafızasına işlemiş olacak. Düzce Halk Kütüphanesi ile de işbirliği yapan veli Sinem Yılmaz kitap temininde oradan da destek almış.

Yılmaz'ın oğlu Kerem Ata için başlattığı projesini ile ilgili olarak ise "Kitap okumanın bizlere kazandırdıklarını artık hepimiz ezber yaptık, ama önemli olan asıl noktayı kaçırdık sanki, toplum olarak. Neydi beni bu kitaplarla buluşturan ? tabi ki kitap sevgisi. Ben içimde yaşadığım bu sevgiyi çocuklarıma aktarmak istedim. Kitaplarla olan dostluğumu, maceralarımı onlarda yaşasın istedim. İlk adım olarak yaptığım en önemli şey, çocuk için alınacaklar listesinin başında hep kitap oldu, kitapçıları gezmekte en büyük zevkimiz. Bu kitap sevgimizin bir yerlerde kayıtlı olması, hem ara ara dönüp bakabildiğimiz güzel bir anı arşivi hem de çocuklarımı yüreklendirecek, kendilerinin kitap sevgilerini görebilecekleri bir ayna olacaktı. İşte bu yapmak istediğim arşiv için araştırma yaparken #1000booksbeforekindergarten bu hashtag ile karşılaştım. Bende Türkçeye çevirerek instagram maceramız başladı ve işte geldiğimiz nokta. #okuldanönce1000kitap hashtag le kitap sevginizi sizde paylaşabilirsiniz" diyerek örnek oldu.

Bu günü kadar projeleri hazırlayan hep anaokulu idarecileri olurken bu kez bir ilk yaşandı ve veli bir proje uygulaması ile tüm öğrencilere ve ailelerine ışık oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi Haber
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit...
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Hande Erçel Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Semih Özsoy Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Ankara İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Okuldan önce 1000 kitap - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 11:57:37. #1.15#
title