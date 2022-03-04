ESKİŞEHİR (İHA) - Okul zili yerine siren sesleri çaldı... Eskişehir'deki okullarda de deprem tatbikatı yapıldı

ESKİŞEHİR İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, Türkiye genelindeki tüm okullarda aynı anda gerçekleştirilen 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' Eskişehir Atatürk Ortaokulu'nda da gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Bayar, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ve diğer ilgililer tatbikatta yer aldı. Daha sonra öğrencilere hitaben konuşan Eskişehir Valisi Ayyılıdız, "Bir dakika 24 saniyede okulu tahliye ettik. Herhangi bir kargaşa, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan çok güzel bir şekilde, çok güzel bir zaman diliminde okulu tahliye ettiniz. Ben bu tatbikat için sizlere, okul müdürümüze öğretmenlerimize, idaremize ve her şeyden kıymetli sizlere çok teşekkür ediyorum. Rabbim her türlü afet ve belalardan, ülkemizi yurdumuzu, ilimizi korusun" şeklinde konuştu.

Öte yandan tatbikata katılan minikler ise, afet durumunda insanların sakinliklerini koruyarak çök-kapan-tutun hareketini yapmalarını gerektiğini söylediler.