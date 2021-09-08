Okul sıraları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor
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Okul sıraları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor

Okul sıraları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atölyelerinde okulların ihtiyaç duyduğu mobilyaları üretiyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atölyelerinde okulların ihtiyaç duyduğu mobilyaları üretiyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki lisenin Mobilya Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, Türkiye'nin farklı illerindeki okullar için ürettikleri masa, sıra, dolap ve kitaplık gibi malzemelerle hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor.

Adeta fabrika gibi çalışan okulun cirosu, bu yıl yaklaşık 1 milyon 112 bin liraya ulaştı.

Hafta sonları ve yaz tatilinde de çalışmayı tercih eden öğrencilerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ürettiği 34 bin 750 sıra, Devlet Malzeme Ofisine teslim edildi.

Okul müdürü Müslüm Demir, AA muhabirine, okulda sıradan öğretmen masasına, panodan kürsüye kadar pek çok eşyanın üretiminin yapıldığını söyledi.

Döner sermaye sayesinde okullarının adeta fabrika gibi çalıştığını belirten Demir, "Bu atölyelerde hem üretim oluyor hem de eğitim öğretim süreci devam ediyor. Meslek lisesine gelen öğrenci asla boşta kalmaz. Yeter ki mesleğini hakkıyla öğrensin. Bu tür üretimin hem çocuklarımız hem öğretmenlerimiz hem de ülke ekonomisi için büyük katkısı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Atölyelerde çalışmanın çocukların eğitim ve davranışlarını olumlu etkilediğine dikkati çeken Demir, "İlgili yönetmenlikler çerçevesinde öğretmenler, öğrenciler burada ücretlerini kazanıyor. Çocuklar da aileleri de mutlu oluyor." diye konuştu.

Demir, öğrencilerin çalıştıkları güne göre aylık yaklaşık 2 bin lira kazanabildiğini, ayrıca sigortalarının yatırıldığını bildirdi.

Bölüm şefi Mehmet Tırpan, okulun işletmelere kalifiye eleman yetiştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 5 öğretmen ve 12 öğrenciyle derslerden kalan zamanı atölyede üretim yaparak değerlendirdiklerini anlatan Tırpan, "Normal eğitim sistemi içinde bir öğrenci yüzde 10'luk bir uygulama eğitimi yaparken döner sermayeyle bu oran yüzde 70-80'lere yükseliyor. Öğrencilerimiz okul bittikten sonra istediği işletmede çok hızlı şekilde iş buluyor ve işverene de bilgi ve becerisiyle faydalı oluyor." dedi.

Öğrencilerden Harun Koçak ise okulun eğitimde ve ekonomik anlamda kendilerine sağladığı katkının son derece önemli olduğunu belirterek, "Burada devletimiz için sıra üretiyoruz. Hem teorik hem de pratik anlamda işimizi daha iyi öğreniyoruz. Öğretmenlerimizle güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Çok mutluyuz, bundan sonra da bu öğrendiğimiz el becerileriyle istediğimiz yerde rahat şekilde çalışabiliriz." dedi.

Atölyede çalışan diğer öğrenciler de aldıkları mesleki eğitimin yanında para kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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