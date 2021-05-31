Okul müdürünün görevleri nelerdir? Okul müdürü ne iş yapar? Okul müdürü yetkileri, görevleri ve sorumlulukları nelerdir?

Okul müdürünün görevleri nelerdir merak ediliyor. Okul müdürü ne iş yapar? Okul müdürü sorumlulukları nelerdir? Okul müdürü yetkileri nelerdir? Okul müdürü görevleri nedir? Okul müdürü ne iş yapar? Okul müdürünün tüm görevleri nelerdir?

Okul müdürünün görevleri nelerdir? Okul müdürü ne iş yapar? İlköğretim okul müdürü görevleri nelerdir? Ortaokul okul müdürü görevleri nelerdir? Lise okul müdürü görevleri nedir? Tüm detaylar haberimizde.

OKUL MÜDÜRÜ NEDİR?

Okulda eğitim-öğretim veren kişiye öğretmen denir. İlk ve orta dereceli okullarda okulun idaresinden okul müdürü ve müdür yardımcıları sorumludur. Ayrıca okulda hizmetliler ve memurlar bulunur ve bunlarda temizlik ve idare ile ilgilenir.

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVLERİ NELERDİR?

Formal örgüt yöneticisinin yaptırım gücüne anlam, destek ve girişim gücü kazandıran faktörler; yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve yönergelerdir. Okul müdürünün görevleri, eğitim yönetimi ile ilgili yasalar, yönetmelikler, tüzükler, yönergeler, kurallar ve ilkelerle belirlenmiştir. Bu yönetsel metinlerden ilköğretim kurumları yönetmeliğinde; ilköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar (MEB, 2003:21) demektedir

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul müdürlerinin görev tanımları yapılarak bu konudaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. Üzücü olan yapılan bu görev tanımındaki görevler, görev alanlarına göre sınıflandırılmadığı gibi bir görevin altında başka görevler de tanımlanmıştır. Ayrıca bazı görevlerin çok soyut tanımlanmış olması da belirsizlik yaratmaktadır. 2000 yılında yayımlanan 2508 sayılı Tebliğler Dergisindeki, ilköğretim okulu müdürünün görev tanımı incelendiğinde;

1. Eğitim lideri olarak okuldaki eğitim, öğretim, yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütür.

2. Okulu için vizyon ve misyon geliştirir.

3. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirlenen temel ilke ve amaçları yanında okulun özel amaçlarını gerçekleştirebilmek için çalışma planlarını yapar, uygular ve denetler. Okuldaki eğitim, öğretim ve yönetimin bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlar.

4. Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini arttırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişmesini sağlamak için gerekli araştırmaları yapar. Araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak amirlerinin onayına sunar, onaylanan projeleri uygular ve sonuçlarını değerlendirir.Okulun gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik planlar hazırlar ve buna dayalı olarak okulun gelişim planını hazırlar ve bu planın uygulamaya geçirilmesini sağlar.

5. Okulda öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesinin yerleşmesini sağlayıcı önlemleri alır.

6. Okulda ahenkli çalışma düzenini kurar.

7. Okuldaki bütün çalışmaları ilgililerle işbirliği yaparak öğretim yılı başlamadan önce planlar ve düzenler.

8. Personelin görevlendirilmesinde görev tanımlarına uygunluk esasını göz önünde bulundurur.

9. Yıllık, ünite ve günlük planların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder ve öğretmenlerin çalışmalarını denetler.

10. Öğretmenlerden ders yılı başında yıllık plan alır, planları tasdik eder, uygulanıp uygulanmadığını denetler.

11. Okulda sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla öğretmenler kuruluna başkanlık eder. Sınıf, zümre vb. öğretmenler kurullarının çalışmalarını izler. Gerektiğinde bu kurulları toplantıya çağırır. Kurulda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerekli gördüklerini üst makamlara bildirir.

12. Okuldaki personelin görev ve sorumluluk alanlarında yapılan iş bölümü çerçevesinde okuldaki iş ve işlemleri sağlıklı yürütülmesi ile ilgili koordinasyon rehberlik ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

13. Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili alanlarda yetişmelerini teşvik eder ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve diğer faaliyetlerini yakından izler.

14. Ekip çalışması ruhunu yerleşmesini sağlar

15. Gerektiğinde astlarına yetki devri yaparak işlerin daha süratli yürütülmesini sağlar.

16. Personele güven verici, demokratik kurallar içerisinde,sevgi ve saygı esasları doğrultusunda örnek davranış ve tutum ile etkili bir kişilik sergiler. Personel arasında işbirliğinin tesisinin uyumunu sağlar ve yol gösterici bir rol oynar.

17. Personelin görev ve sorumluluklarını verimli ve kaliteli olarak yerine getirmelerini sağlayıcı tedbirler alır.

18. Personelin performansını sürekli gözetip, değerlendirerek verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırır. Personelin yeteneklerini göz önünde bulundurarak istihdam eder. Onlara rehberlik eder, iş başında yetişmelerini sağlar, daha üst kademeye hazırlanmalarına yardımcı olur.

19. Okulda her düzeydeki personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve bu tespitler çerçevesinde personelin yetişmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

20. Personelin sicil raporlarını düzenleyerek, zamanında ilgili makamlara gönderir.

21. Görevini başarı ile yürütenleri ödüllendirerek motive eder.

22. Görevlerin gereği gibi yapılmaması durumunda kanuni yetkisini kullanır.

23. Bayrak törenlerinin yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından sorumludur.

24. İzinli veya görevli olarak okuldan ayrıldığı zamanlarda öncelikle müdür başyardımcısı, bulunmadığı takdirde müdür yardımcılarından birisine vekalet verir.

25. Özürleri sebebiyle görevlerine gelmeyen yönetici, öğretmen ve diğer personelin yerine hizmetlerin aksamaması için uygun görevlendirme ile gerekli önlemleri alır.

26. Öğretmenlere eğitim ve öğretimle ilgili ek görevler verir.

27. Okuldaki rehberlik hizmetlerine başkanlık eder, yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

28. Aday personelin yetişmesi için gereken tedbirleri alır.

29. Öğrencilere istendik davranışları kazandırıcı ve disiplin kuruluna havale edilecek disiplin olaylarını önleyici her türlü tedbiri alır.

30. Ders dışı eğitici, sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri ile milli gün ve haftalara ilişkin faaliyetlerin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar.Ders ile ilgili uygulamaya ilişkin gerekli izinleri alarak gezi ve incelemelerin yapılmasını sağlar.

31. Özel eğitimi gerektiren öğrencilerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili tedbirleri alır.

32. Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğinin itina ile yürütülmesini sağlar.

33. Evci çıkacak yatılı öğrencilerin işlemlerini ziyaretçi kabul etme saat veyerlerini düzenler.

34. Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını sağlar.

35. Nöbet, çizelge ve defterlerini kontrol ederek 24 saat süren nöbetlerin yükümlülüklere göre titizlikle tutulmasını sağlar.

36. Küçük çocukların bakımları ile ilgilenen yardımcı personelin çalışmalarını izler.

37. Etütlerin zamanında ve verimli olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri alır.

38. Ambardan tabelaya göre (varsa diyet uzmanı ile) günlük erzak çıkarılmasını ve pişirilmesini kontrol ettirir.

39. Okulun tatil olduğu zamanlarda okulda kalmak zorunda kalan öğrenciler için gerekli kararları verir.

40. Revirdeki sağlık hizmetlerinin ve muayenelerin durumu ile ilgili kendine bildirilen ve gereken tedbirleri aldırır.

41. Muayene ve teslim alma komisyonunun muayene ve teslim alma işlemleri ile ilgili kararları onaylar.

42. Okulun öğretmenleri veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar arasından pansiyonlar için ihtiyaç duyulan belletici görevlendirilmesini teklif eder.

43. İnsan, zaman, para, malzeme ve yer unsurlarının en etkin ve verimli kullanımı amacıyla okulun derslik, laboratuar, kütüphane ve diğer tesisleri ile ilgili araç ve gereci hizmete hazır bulundurur. Yeni teknolojik gelişmeleri okula kazandırarak zenginleştirir.

44. Okul, bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, yangına karşı korunmaları ve güvenliği için gereken tedbirleri alır. Çağın ve çevrenin gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kaliteli eğitim ortamlarının oluşturulmasını sağlar.

45. Ders araç ve gerecinin teminini, verimli kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli tedbirleri alır.

46. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlarken çevre, imkan ve ihtiyaçların göz önünde bulundurur.

47. Okulu kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesinden hareketle yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir işbirliğinin sağlanmasına önem verir.Okulun imkanların çevreye açarak okulun bulunduğu bölgenin bilim ve kültür merkezi haline gelmesini sağlar.Çevre imkanlarından okulun, okulun imkanlarından da çevrenin eğitim amaçlı olarak yararlanmasını sağlar.

48. Okulun (idari, personel, öğretmen,öğrenci,yardımcı personel ve diğer personel) ve dış öğeleri ile (okul koruma derneği, okul aile birliği, vb. gibi) iş birliği içinde çalışır.

49. Öğretmenlerin laboratuar, kütüphane ve spor salonları gibi sosyal tesisleri kullanmalarını izler.

50. Okulda çıkarılan dergi, gazete ve duvar gazetesinin bütün yazılarından müdür sorumludur.

51. Okulda gösterilecek çeşitli film ve gösterilerle ilgili gerekli incelemeler

yaptırtarak uygun gördüklerini onaylar ve gösteriye açar.

52. Okulda yetiştirme kursu açılmasını teklif eder.

53. Haftalık ders programı, günlük çalışma ve nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.

54. Diploma, tasdikname, öğrenci karnesi, öğrenim belgesi,öğrenci kaydı, harcama kağıtları, bordolar vb. evrak onaylar.

55. Gelen yazılardan personele bildirilmesi gerekenleri ilgililere duyurur.

56. Tüm personelin sevk evrakını imzalar ve hastalık izinlerini onaylar.

57. Öğretim yılı başında ve gerektiğinde okulda sağlık taraması yapılmasını sağlar.

58. Taşımalı sistem ile okula gelen öğrenciler için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

59. Göreve başlama ve görevden ayrılma halinde okulun demirbaşlarını ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre devir ve teslim işlemlerini yapar.

60. YİBO döner sermaye işletmesini yönetim işlerinde tek başına sorumlu olarak yönetir ve işletmeyi temsil eder.

61. Ödeneklerin zamanında ve yerinde harcanması ile ilgili işlemleri titizlikle yapar.

62. Okulla ilgili olağan üstü halleri ilgili makama bildirir.

63. İstenildiğinde yürüttüğü çalışmaların herhangi bir aşamasının sonucunu amirine rapor eder.

64. Yapılan rutin işleri standartlaştırır.

65. İlgili mevzuatta okul yönetimine ilişkin belirtilen diğer görevleri yapar (Tebliğler Dergisi 2000:65, Sayı:2508).

Her okul yöneticisinin belli yeterliklere sahip olması için hiyerarşik konumuna bağlı olarak statüsünü, rolünü, yetkilerini, sorumluluklarını ve görevlerini bilmesi; yetki ve sorumluluklarının bileşkesi olan görevlerinin gereklerini yerine getirmesi beklenir. (Açıkalın, 1997:4; Bursalıoğlu, 1994:32)