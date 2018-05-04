Okul Kıyafetleri Yönetmeliği

Türkiye Okul Kıyafeti İmalatçıları ve Satıcıları Federasyonu Genel Sekreteri Yaşar Yılmaz, okul kıyafeti ile ilgili kararı okul aile birliğinin belirleyeceğini bildirdi.

Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'ı ziyaretinde, 2013'te çıkan yönetmelikte mart ayı sonuna kadar tüm okulların, kılık kıyafetleri ile ilgili alınan kararlarını, okulun internet sitesine ya da kıyafet askısına koyduğunu belirterek, "Bir sonraki yıl kıyafet değişecekse, esnaflar toplanır ve kıyafetin değiştirileceği bildirilir. Böylece esnafımız o yıl mal üretmez. Mart ayından sonra yönetmelik gereği, 'Ben okul kıyafetini değiştiriyorum' demek yok. Kıyafet ile ilgili kararı okul aile birliği belirler. Her okulun kıyafeti ayrı ayrıdır." diye konuştu.

Ziyarette, Trakya Okul Kıyafetleri Üreticileri ve Satıcıları Derneği Sekreteri Selim Arıkök ve federasyon üyeleri yer aldı.