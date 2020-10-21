Okul kantinleri ne zaman açılacak? Kantinler nasıl açılıyor?
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Okul kantinleri ne zaman açılacak? Kantinler nasıl açılıyor?

21.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:43
Okul kantinleri ne zaman açılacak? Kantinler nasıl açılıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıya göre okul kantinleri açıldı. Peki, okul kantinlerinin uyması gereken kurallar neler, okul kantinleri nasıl açıldı?

Okullar aşamalı şekilde açılmaya devam ediyor. 2 Kasım'da da 5 ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçiyor. Bununla birlikte koronavirüs nedeniyle pandemi süresinde kapalı olan kantinlerin de açılmasına karar verildi. Böylelikle okul kantinleri 19 Ekim'de açıldı. İşte, MEB'in yüz yüze eğitime ilişkin yazısı...

OKUL KANTİNLERİ NASIL AÇILIYOR?

Kantinler, pandemi nedeniyle 13 Marttan bu yana kapalıydı. MEB'in illere gönderdiği yazıyla 19 Ekim'de açılan kantinlerde satılmasına izin verilen ürünler daraltılacak ve sınırlı sayıda ürünün satılmasına izin verilecek.

Okula az öğrencinin gelmesi, kantinlerde sınırlı ürün satılacak olması kantin işletmecilerinin cirolarını önemli ölçüde etkileyeceği için alınan her idari karar sonrası kira bedeli buna göre yeniden belirlenecek. Normalde kantinlerin kira bedelleri 'muhammen bedel tespit komisyonu' tarafından belirleniyordu. Pandemi dönemiyle sınırlı kalmak koşuluyla bu yerlerin kira bedelleri komisyon tarafından değil, okul idareleri tarafından MEB'in belirlediği usullere göre belirlenecek.

Okul kantinleri ne zaman açılacak? Kantinler nasıl açılıyor?

Kira bedelleri, yüz yüze eğitime devam eden öğrenci sayısı ve yüz yüze eğitime devam edilen gün sayısında yapılan değişiklikler doğrultusunda belirlenecek. Kantin işletmesi bulunmayan okul ve kurumlarda pandemi sürecinde kantin kiralama işlemleri yapılmayacak.

MEB'in ilgili yazısı:

Okul kantinleri ne zaman açılacak? Kantinler nasıl açılıyor?
Okul kantinleri ne zaman açılacak? Kantinler nasıl açılıyor?
Okul kantinleri ne zaman açılacak? Kantinler nasıl açılıyor?

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