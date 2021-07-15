Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
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Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor

Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstüne saygılarını gösterip, ardından sarılıp sevgi gösterisinde bulundukları görüntüleri herkesi duygulandıran Miraç Eren (8), Özgün Uzan (13) ve Hüseyin Uzun (13), "Atatürk, bizim için sevgiyi, başarıyı, gururu ve özgürlüğü ifade...

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstüne saygılarını gösterip, ardından sarılıp sevgi gösterisinde bulundukları görüntüleri herkesi duygulandıran Miraç Eren (8), Özgün Uzan (13) ve Hüseyin Uzun (13),  "Atatürk, bizim için sevgiyi, başarıyı, gururu ve özgürlüğü ifade ediyor" dedi.

Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerde Akçay Zehra Baysal Anaokulu'nun pencere sinekliklerine zarar verildiğini fark eden okul müdürü Ezgi Tüzün, güvenlik kameralarını incelerken ilginç ve duygju yüklü bir görüntü ile karşılaştı. Tüzün, okul bahçesinde oynayan 3 çocuğun Atatürk'e olan sevgi gösterilerini gördü. Tüzün, görüntülerde 3 çocuğun Atatürk büstü önünde önce saygı duruşunda bulunduğu, ardından sarılıp sevgi gösterisinde bulunduklarını izledi. Bu görüntüler karşısında duygulanan Ezgi Tüzün, durumu durumu Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ile paylaştı.

ÇOCUKLARI TEBRİK ETTİYakup Özbek'in bulunmasını istediği çocuklarla ilgili araştırma yapan Ezgi Özbek, Miraç, Özgün ve Hüseyin'in Akçay Mahallesi 540 Sokakta oturduğunu tespit etti. Miraç Eren, Özgün Uzan ve Hüseyin Uzun'a ulaşan Anaokulu Müdürü Ezgi Tüzün, kendilerini okula davet etti. Çocukları tebrik eden Tüzün, "Okuldaki sinekliklerin kırıldığını fark ettim. Ardından, çocuklarımızın bu güzel görüntülerine rastladım. Durumu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Özbek ile paylaştım. Çocukları bulmamı istedi. Onları buldum ve okula getirdim. İçten ve samimi şekilde duygularını ifade etmeleri nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Anıtkabir'e hiç gitmediklerini söyleyen Miraç Eren, Özgün Uzan ve Hüseyin Uzun, "Anıtkabir'e hiç gitmedik. Atatürk'ü çok seviyoruz. Bahçede oynadıktan sonra da Atatürk'e sarılıp, ayrılmak istedik. Atatürk bizim için sevgiyi, başarıyı, gururu ve özgürlüğü ifade ediyor. Onu çok seviyoruz. Anıtkabir'i görmek istiyoruz" diye konuştu.


Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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