Oktay Kaynarca müjdeyi verdi İstanbul'un gözde mekanlarından olan Kaşıbeyaz, önceki gün Bodrum Bitez'de misafirlerine kapılarını açtı.

Yakın dostu Suat Kaşıbeyaz'a hayırlı olsuna gelen Atv'nin sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si, Oktay Kaynarca, kapıda bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mayıs ayından beri Bodrum'da olduğunu söyleyen Kaynarca "Dizinin çekimleri Ağustos ayının ortalarına doğru tekrar başlayacak. İnşallah bir an önce& ; sevenlerimizle ekran başında tekrar bir araya geleceğiz" sözleriyle Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerine müjdeli haberi verdi. Mekanın sahibi Suat Kaşıbeyaz ve mekanın işletmecisi Candan Topdemir ile objektiflere poz veren usta oyuncu, muhabirlere de Koronavirüs için dikkat etmelerini söyledi. Öte yandan açıldığı ilk gün Bodrum Kaşıbeyaz'a ziyarete gelenler arasında& ; Burcu Geyik, Cansu Canan, Erden Eryüz-Vedat Atlı gibi& ; isimlerde vardı...



