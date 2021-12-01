Oktay Kaynarca'dan flaş 'Süleyman Çakır' açıklaması!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin beklenmeyen bir şekilde sona ermesi sonrası bir süredir serinin hayranları Oktay Kaynarca'dan gelecek yeni bir projenin haberini bekliyor.

Oktay Kaynarca hakkında geçtiğimiz günlerde TRT 1'in çok izlenen yapımı Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı iddia edilmiş olsa da, ünlü aktör bu haberler i yalanlamıştı. Bugünlerde yeni bir iddia ortaya atıldı.

Oktay Kaynarca'nın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Süleyman Çakır" karakterine yeniden hayat vereceği öne sürüldü.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Malatya Film Festivali'nin basın toplantısında objektiflere yansıyan Kaynarca, Süleyman Çakır' karakterini bir kez daha oynayacağı iddialarına yanıt verdi.

"EN İYİSİNİ YAPMA ÇABASINDAYIZ"

Kaynarca, "Sinema filmi olur, belki tiyatro olur, her gün çok şey okuyorum, çok toplantı ve görüşme yapıyorum ve mümkün olduğunca en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Doğal olarak hayat durmuyor, proje değerlendiriyoruz, proje üretmeye çalışıyoruz, bizim işimiz odur, biz proje üretmeye konuşlanmış insanlarız.

Masa üzerinde belki yirmi tane iş vardır onları sıraya koyarız, bu süreçte öyle bir süreç. En iyisini, en değerlisini, en güzelini yaptığımızdan daha iyisini yapma çabasındayız" dedi.

'Süleyman Çakır'ı canlandıracağına dair iddialara da yanıt veren yakışıklı oyuncu, karakterin yasal haklarının sahibi olmadığını dile getirdi.

"HAKLARI BİZİM DEĞİL"

Kaynarca, "Öyle bir mevzu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz. Hakları bizim değil, yapacak olan arkadaşlar, o hakkın sahibi olan arkadaşlar yaparlar mı bilmiyorum. Biz başka projelerle uğraşıyoruz" dedi.

Oktay Kaynarca, geçtiğimiz yıllarda Süleyman Çakır'ın bir gün geri dönebileceğini işaret etmişti.