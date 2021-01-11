Oktar Babuna kimdir? Oktar Babuna kaç yaşında, nereli? Oktar Babuna mesleği ne, ne iş yapıyor?

Özellikle adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınan Oktar Babuna, sık sık gündeme gelmekte ve internette araştırılmaktadır. Peki, Oktar Babuna kimdir? Oktar Babuna kaç yaşında, nereli? Oktar Babuna mesleği ne, ne iş yapıyor? Oktar Babuna babası kimdir? tüm detaylarıyla Oktar Babuna hayatı ve biyografisi yazımızda...

Oktar Babuna sık sık gündeme gelmekte ve internette araştırılmaktadır. Özellikle adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınan Oktar Babuna, TGRT kanalında yaratılışçı belgesel ve programlar sunduğu zamanlardan ve Harun Yahya belgesellerinden tanınan Jinekolog Prof. Dr. Cevat Babuna'nın oğludur. Oktar Babuna babasının yanı sıra kendi tıpçı kişiliği ile de tanınmaktadır. Oktar Babuna kimdir? Oktar Babuna kaç yaşında, nereli? Oktar Babuna mesleği ne, ne iş yapıyor? Oktar Babuna babası kimdir? gibi merak edilen tüm sorularıncevapları burada!

OKTAR BABUNA KİMDİR?

Oktar Babuna 1962 yılında dünyaya gelmiştir ve 59 yaşındadır. Oktar Babuna, TGRT kanalında yaratılışçı belgesel ve programlar sunduğu zamanlardan ve Harun Yahya belgesellerinden tanınan Jinekolog Prof. Dr. Cevat Babuna'nın oğludur. Lise eğitimini Özel İstanbul Alman Lisesi'nde tamamlamıştır. Babuna, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve jinekoloji konusunda eğitimini devam ettirdi. Daha sonra beyin cerrahisi alanına yönelerek Amerika'ya gitti (Haziran 1988). 1994'te Türkiye'ye döndü. 1997 yılında eksik rotasyonlarını tamamlamak üzere Şişli Etfal Hastanesi'ne atandı. Daha sonra buradaki görevinden de istifa etti.

Oktar Babuna adını, 1999 yılında kan kanseri olduğu ve tedavi için ilik nakli gerektiğini duyuran gazete ilanı ve başlattığı ilik kampanyası ile duyurdu. Kampanyada 160 bin kişiden ilik ve kan örneği alınmasının ardından örneklerin 120.000'inin kaybolması suçlamasıyla yargılandı. Adnan Oktar ile bağlantısı olduğu ve kan ve ilik örneklerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildiği iddialarıyla gündeme geldi. Kan ve ilik kampanyasında Akit ve Millî Gazete 16 sayfalık özel eklerle kampanyaya katılmıştır. Kampanyada kuşkular olduğu gerekçesiyle dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş tarafından soruşturma başlatıldı. Toplanan ilik ve kanların Türk sağlık mercilerine iade edilmesi için girişimde bulunmuşsa da büyük oranda başarısız olmuştur. Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle Türkiye'de durdurulan kampanyanın Avustralya'da sürdürülmeye çalışılması üzerine Türk yetkililer Avustralya bakanlığını uyararak kampanyanın durdurulmasını sağlamışlardır.

"Oktar Babuna Kampanyasında Belgeler: Genişletilmiş 2. baskı" başlığıyla Harun Yahya yayınlarının basıldığı "Vural Yayıncılık" imzasıyla basına dağıtılan kitapçık kampanyadaki Adnan Oktar kuşkularını güçlendirmiştir. Oktar Babuna, Adnan Oktar aleyhine açtıkları davada, anne ve babasının Sabetaycı olduğunu ileri süren ifadeler vermiş, bu konuyla ilgili olarak basında yer almıştır.