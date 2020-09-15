Okan Buruk kimdir? Okan Buruk nereli? Okan Buruk kaç yaşında? Okan Buruk teknik direktör kariyeri nedir? Okan Buruk hangi takımlı?

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Eski Türk millî futbolcu, teknik direktör Okan Buruk 1973 İstanbul doğumludur. Okan Buruk kimdir? Okan buruk hangi takımlarda oynadı? Okan buruk hakkında tümm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk 19 Ekim 1973 yılı İstanbul doğumlu , orta saha mevkiinde forma giymiş eski Türk futbolcu. İlk olarak Büyükçekmece'de yerel bir kulüp olan Karadeniz İdman Ocağı'nda oynadı.Her iki abisinin de futbolcu olması nedeniyle futbolla iç içe büyüdü ve 11 yaşında Galatasaray'ın alt yapısına girdi. 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım'ın kaptanıydı. Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı. 2001 yılında Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğu kazanmasına üç ay kala Emre Belözoğlu ile birlikte İtalya'nın Inter Milan Kulübü ile anlaşma imzaladı.Şampiyonluğun kaybedilmesinde ki en büyük etkenlerden birisi olarak gösterildi.

OKAN BURUK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İlk olarak Büyükçekmece'de yerel bir kulüp olan Karadeniz İdman Ocağı'nda oynadı

Galatasaray

Her iki abisinin de futbolcu olması nedeniyle futbolla iç içe büyüdü ve 11 yaşında Galatasaray'ın alt yapısına girdi.

1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan genç millî takımın kaptanıydı. Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı.

Internazionale Milano

2001 yılında Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğu kazanmasına üç ay kala Emre Belözoğlu ile birlikte İtalya'nın Internazionale Kulübü ile anlaşma imzaladı.

Türkiye millî futbol takımının 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi. 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka millî futbol takımına attığı golle dikkatleri üzerine çekmiştir. Emre Belözoğlu ile birlikte gittiği, 3 sezon oynadığı Inter'de fazla forma şansı bulamadı.

Beşiktaş

2004-05 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu. 11 Temmuz 2006 tarihinde boş mukaveleye imza atarak eski kulübü Galatasaray'a geri dönmüştür.

Galatasaray

Okan Buruk 7 Haziran 2008 itibarı ile Galatasaray kulübünden ayrılarak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı ile 2 yıllık mukavele imzalamıştır.

2009-10 sezonunun sonunda futbolu bırakmaya kararı verdi. Bu kararından sonra Türkiye formasıyla 19 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta 9. dakikada Emre Aşık'la beraber oyundan çıkarak jübilesini yaptı.