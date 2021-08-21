Oğuzhan Uğur'un Afgan göçmenli tanıtım filmi tartışma yarattı
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Oğuzhan Uğur'un Afgan göçmenli tanıtım filmi tartışma yarattı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Oğuzhan Uğur, YouTube'daki programının yeni sezon fragmanında Türkiye'deki Afgan sığınmacılara da yer verdi. Sosyal medyayı adeta iki bölen ünlü fenomene bir kesim tepki gösterirken, pek çok kullanıcı ise destek veren mesajlar gönderdi. Tepki verenlerin bir kısmının "İslamofobi" ve "Irkçılık" ile suçladığı Uğur, "Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi kontrol altına alması, dünya çapında endişe verici bir insani kriz oluşturdu. Ülkeden kaçanların havaalanına akın ettikleri ve uçakların iniş takımlarında dahi yolculuk etmeyi göze aldıkları görüntüler uzun süre gündemden düşmemişti. Suriyelilerden sonra Afganların da Türkiye'ye akın etmesi, ülkemizdeki en önemli gündem konularının başında geliyor.

TANITIM FRAGMANINA AFGANLAR DAMGA VURDU

Youtube'da yaptığı "P!NÇ" programı ile gündeme dair olayları yorumlayan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, yeni sezonunun tanıtım fragmanını kendi hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Videoda Türkiye'ye gelen Afganların çok fazla olmasını ve davranış biçimlerini, kendine has bir üslupla işleyen ünlü isim, adeta sosyal medyayı ikiye böldü.

Oğuzhan Uğur paylaştığı videoyla Afgan sığınmacıları tiye aldı, tepkiler gecikmedi

TEPKİLERE MARUZ KALDI

Oğuzhan Uğur'un bu videosunu dine hakaret olarak algılayan birçok kullanıcı, kendisini "İslamofobi" ve "Irkçılık" ile suçlarken, önemli bir kesim ise sosyal medya fenomenine destek verdi.

OĞUZHAN UĞUR'DAN TEPKİLERE YANIT

Tepkileri anlamsız bulan Uğur ise daha sonrasında şu paylaşımda bulundu:

"Elini kolunu sallayarak toprağıma çöken kimliği belirsiz Afganlara verdiğimiz tepki "din düşmanlığı" olarak başlıklandırılmış. Dini kullanıp milletin kafasını karıştırmayın, kılıf uydurmayın. Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata."

Oğuzhan Uğur paylaştığı videoyla Afgan sığınmacıları tiye aldı, tepkiler gecikmedi

TEPKİ GÖSTEREN DE OLDU, DESTEK VEREN DE

İşte Oğuzhan Uğur'a gelen olumlu ve olumsuz tepkilerin öne çıkanları:

Oğuzhan Uğur paylaştığı videoyla Afgan sığınmacıları tiye aldı, tepkiler gecikmedi
Oğuzhan Uğur paylaştığı videoyla Afgan sığınmacıları tiye aldı, tepkiler gecikmedi
Oğuzhan Uğur paylaştığı videoyla Afgan sığınmacıları tiye aldı, tepkiler gecikmedi
Oğuzhan Uğur paylaştığı videoyla Afgan sığınmacıları tiye aldı, tepkiler gecikmedi
Oğuzhan Uğur paylaştığı videoyla Afgan sığınmacıları tiye aldı, tepkiler gecikmedi
Oğuzhan Uğur'un Afgan göçmenli tanıtım filmi tartışma yarattı
Emre İliksiz
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