Oyuncu Oğuzhan Tükenmez, Çalıştığı Dönercinin Motoru İle Kaza Yapmış

Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun başrolde yer aldığı 'Kiralık Aşk' dizisinin oyuncularından 22 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez, çalıştığı dönercinin motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç oyuncunun cenazesi öğle namazı sonrası Adana'da toprağa verilecek.

"HEM OYUNCULUK YAPIYOR HEM DE DÖNERCİDE ÇALIŞIYORDU"

Görgü tanıklarından biri ile konuştuğunu söyleyen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, "Adanalı olan genç oyuncumuz Oğuzhan Tükenmez, hayalinin peşinden koşmak için Adana'dan İstanbul'a gelmişti. Şimdiye kadar oynadığı dizi ve reklam filmleri, maddi yönden onun İstanbul'da yaşaması için henüz yeterli değildi ve o da hem oyunculuk yapıyor, hem de İstanbul Şişli'de bir dönercide çalışıyordu. Önceki gece 21:30 sularında, çalıştığı dönerciye ait motora tur atmak için binmişti ve o feci kaza yaşandı. Şişli Postanesi'ne çok yakın yerde bir araba, Oğuzhan'ın kullandığı motora çarpıp kaçıyor. Hemen hastaneye kaldırılan genç oyuncu maalesef kurtarılamıyor. Görgü tanıklarından biriyle konuştum ve olay yerinde sadece kaza yaptığı motor ve kendisi varmış. Bir kadın sürücünün çarpıp kaçtığını, motoru ile 40 metre civarında sürüklendiğini ve çok ağır yaralı olduğunu iddia etti." dedi.

"CENAZESİ ADANA'YA GÖNDERİLDİ"

Oğuzhan Tükenmez'in cenaze bilgilerini de aktaran Onur Akay, "Cenazesi Adana'ya gönderildi. Bugün sabah 09:00'da Adana'daki evinden araç kalkacak ve öğle namazı sonrası Buruk Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Mekanı cennet olsun inşallah." açıklamasını yaptı.