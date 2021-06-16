Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine Saadet Partisi'nden itiraz: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine Parti Sözcüsü Birol Aydın'dan itiraz geldi. Aydın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi'nin kararlı duruşu ortadadır ve uzunca bir süredir kamuoyunun geniş kesimleri tarafından takdirle takip edilmektedir. Kazandığımız bu geniş ilgi ve takdirin her geçen gün arttığının bilinci ve sorumluluğuyla; muhterem Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun öncülüğünde çalışmaktayız ve bu anlayışla çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeler ile dikkat çeken Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sürpriz bir şekilde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu devirmek için kongre ateşini yaktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Asiltürk, "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve gençleri, Millî Görüş'e kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak" dedi.

"GÖREV YAPANLAR SADECE İKTİDARI TENKİT ETMEKLE YETİNİYOR"

Asiltürk, sözlerinin devamında ise eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'dan sonra Saadet Partisi'nde görev yapanların sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiğini kaydetti.

Böyle olunca, ahlaki ve manevi değerleri savunduğu için Saadet Partisi'ni destekleyenlerin desteğinin azaldığını ifade eden Asiltürk, bu nedenle seçim iş birliği dolayısıyla baraj uygulanmadığı halde, bir önceki seçimde milletvekili çıkaracak kadar oy aldıkları illerde milletvekili çıkaramadıklarını bildirdi.

"SADECE TOPLUMUN KARNINI DOYURAN BİR PARTİ GİBİ OLMAKTAN KAÇINACAĞIZ"

Bir siyasi partinin başarılı olması için inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerektiğini belirten Asiltürk, "Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlaki ve manevi değerlere yönlendirme çalışması olmalıdır. Elbette toplumun maddi ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken partiyi sadece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten de kaçınacağız." ifadelerini kullandı.

"DİĞER PARTİLER GİBİ YOK OLUP GİDERİZ"

Milli Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönünün, ahlaki ve manevi değerlere bağlılığı ön planda tutması olduğunu vurgulayan Asiltürk, şunları kaydetti:

"Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifadesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz. Şunu unutmamalıyız, bize oy verecek olanlar, maddi imkanlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır. İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hale gelir. Önümüzde, şu anda tarihi belli olmayan bir genel seçim var. Bu seçimde başarılı olmak için, bugün, memleketimizin içinde bulunduğu şartları inceleyerek o şartlara uygun tedbirler almamız lazım. Allah'ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyasi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız. Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Milli Görüşe kazandırmak için benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin."

ASİLTÜRK'E SAADET PARTİSİ'NDEN YANIT: KARAR ORGANI BELLİDİR

Asiltürk'ün kongre hamlesine partinin sözcüsü Birol Aydın'dan yanıt geldi. "Saadet Partisi'nin yetkili kurulları ve karar organları bellidir" diyen Aydın, "Yine aynı şekilde tüzüğümüzde kongre kararının nasıl alınacağı yazılıdır. Partimizin karar organları olan Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyelerimiz de teşkilat mensuplarımızın tamamı da bu süreçlerin nasıl işlediğini iyi bilmektedir" ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZ KARAMOLLAOĞLU ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Aydın şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve insanımızın karşı karşıya kaldığı problemlere sebep olan yanlış politikalara, tutum ve davranışlara da hangi saiklerle itiraz ettiğimiz ise milletimizin malumudur. Saadet Partisinin kararlı duruşu ortadadır ve uzunca bir süredir kamuoyunun geniş kesimleri tarafından takdirle takip edilmektedir. Kazandığımız bu geniş ilgi ve takdirin her geçen gün arttığının bilinci ve sorumluluğuyla; muhterem Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun öncülüğünde, GİK üyelerimiz, İl/İlçe Başkanlarımız ve partimizin her bir kademesinde görev yapan mensuplarımızın tamamı, ülkemizdeki kutuplaşma zeminlerini ortadan kaldırmak, hak ve adalete dayalı bir Türkiye'yi tesis etmek ve hep birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışmaktadır ve bu anlayışla çalışmaya da devam edecektir."