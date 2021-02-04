Oğuz Doğanay'ın Gerçekçi Dövme Sanatı Hayran Bırakıyor!

2008 yılında kendini dövme sektörüne adamaya karar vermiş ve kendini geliştirmek için elinden geleni yapmış ve yapamaya devam ediyor.

2008 yılında kendini dövme sektörüne adamaya karar vermiş ve kendini geliştirmek için elinden geleni yapmış ve yapamaya devam ediyor. Sadece Realistik dövme sanatıyla uğraşmayıp dövme alanında tüm tarzlarda çalışıyor. Fakat o sizlerin hayatına daha güzel bir dokunuş olduğunu düşündüğü Realistik Dövme, gerçekçi dövme sanatında kendini geliştirerek en iyisi olma yolunda hızla ilerliyor.

Kalitesi ve çabalarının en büyük örneği olarak Türkiye'nin en büyük dövme tedarikçilerinden bir tanesinden sponsorluk aldı.

TÜRKİYENİN SAYILI REALİSTİK DÖVME SANATÇILARINDAN BİRİSİ

Türkiye'de Realistik Dövme tarzını icra eden ender sanatçılardandır. Türkiye'de realistik dövme tarzının çok yaygın olmadığını fark edip bu alanda ki yeteneğini hızla geliştirmiş ve geliştirmeye devam eden bir tanınmış bir dövme sanatçıdır.

ANLAMSIZ VE SIRADAN DÖVMELERİ YAPMAYI TERCİH ETMİYOR

Sıradan ve anlamsız dövmeler yapmak yerine, insanların kendine özel hissettikleri anlamlı dövmeler yapmayı tercih ediyor. Son zamanlarda herkesin sadece dövme yaptırmak için görsel olarak güzel gözüken fakat kendileri için hiç bir anlam ifade etmeyen dövmeler yaptırdığı fark eden Oğuz Doğanay insanların kendine özgü, anlamlı dövmeler taşımasını hedefliyor. Sevdiklerinizin fotoğraflarını bire bir gerçekçi şekilde ya da onlarla ilgili tasarımlar yaparak vücutlarınızda ölümsüzleştiriyor.

DÖVME SEVMEYEN KİŞİLERE, ÖZEL TASARIM TAKILAR

Dövme yaptırmak istemeyen ya da sevmeyen kişiler için özel tasarım takılarıyla kendi tasarımlarını sizlere sunuyor. İster beğendikleri dövme modelini, ister sizin için özel olan anılarınızı ya da sevdiklerinizin fotoğraflarını dövme olarak değil de kolye, bileklik, yüzük gibi takıları ile sizlere sunuyor.

Onun tarzı dövmeleri takılarla birleştirmek. Sizin bir portre dövmenizin birebir aynısını veya istediğiniz dövmeyi yaptıktan sonra siz isterseniz kendi tarzı ile o dövmenizi bütünleyecek ve çok güzel bir kombin yapmanıza olanak sunan kişiye özel tasarım takılarıyla dövmenizle bir bütün kombin yaratıyor.

Tasarım dövme ve takı konsepti ile hedeflenen kitle çiftler olabilir; örneğin, bir baba bebeğinin fotoğrafının dövmesini yaptırıyor fakat annesi fotoğrafı dövme yaptırmak istemeyebilir. Bu durumda yapılan dövmeyi kolye yaparak annenin de bebeğini vücudunda taşımasına olanak sağlayabiliyor. Dövme ve takı konsepti çiftlerin yanı sıra herhangi bir tasarımı beğenip dövme olarak vücudunda taşımak istemeyen fakat kolye, bileklik ve yüzük gibi takılar ile vücudunda taşımak isteyebilecek insanlara da hitap etmektedir.

Siz de vücutlarınızda, sevdiklerinizin fotoğraflarını ya da size özel olarak tasarlanmış dövmeleri ölümsüzleştirmek isterseniz, birbirinden güzel dövme çalışmaları ve özel tasarım takıları için Oğuz Doğanay'ı Instagram adresinden takip edebilir ve bu güzel çalışmaları daha detaylı inceleyebilirsiniz. ve tabi ki istediğiniz konularda bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

www.instagram.com/ouzdoganay

www.oguzdoganay.com

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Kaynak: Hürriyet