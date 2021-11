Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Oğuz Demir hakkında araştırmalar yapılıyor. Oğuz Demir kimdir? Oğuz Demir kaç yaşında, nereli? Oğuz Demir hayatı ve biyografisi!

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde lisans eğitimi alan Oğuz Demir, 2007 Temmuz ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret yüksek lisans programını tamamlamıştır. Italya'da University of Naples Federico II'de Ekonomi ve Finans alanında doktora hazırlık programına devam etmiş, İstanbul Üniversitesi'nde İktisat doktorasını tamamlamıştır.

2002 – 2004 yıllarında Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Bu dönemde bölgesel kalkınma çalışmaları, Anadolu örgütlenmesi, Avrupa Birliği ve uluslararası projelerden sorumlu olarak görev yapmıştır.

Aynı dönemde Turkcell Shubuo paketlerinin iş geliştirme bölümünde yarı zamanlı görev almış ve kısa bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde Avrupa Birliği Proje Geliştirme çalışmalarına katılmıştır. Bu süreçte Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Demokrasi ve İnsan Hakları Filmleri gösterimi projesinin hazırlık sürecini yönetmiştir. Bu projenin ardından Anadolu'nun birçok bölgesinde odalar, borsalar, yerel yönetimler ve STK'lar ile birlikte yürüttüğü projeler için AB'den 10 milyon Euro'ya yakın kaynak sağlanmasına katkı sağlamış ve bu projelerin yürütülmesinde yönetici olarak görev almıştır.

2003 – 2004 yılları arasında Türk Demokrasi Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu görevde Avrupa Birliği mali yardım programlarına yönelik proje geliştirme çalışmalarını sürdüren Oğuz Demir, kısa bir süre Türkiye İhracatçılar Meclisi dergisi Turkishtime'ın yayın kurulu üyeliği görevini de sürdürmüştür.2004 yılında Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Proje Geliştirme Sorumlusu olarak görev yapan Oğuz Demir, 2005 yılı Ocak ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Sekreteri olarak kariyerine akademide devam etmiştir.

2005 yılından bu yana İktisadi Kalkınma ve Sosyal Atılım Derneği (İKTİSAD – Yönetim Kurulu Başkanı), Toplum ve Ekonomi Politikaları Enstitüsü (TEPE – Yönetim Kurulu Üyesi), Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Derneği (MİARGED – Yönetim Kurulu Üyesi) gibi sivil toplum örgütlerinin kuruluşuna öncülük eden Oğuz Demir, 2006 yılı Ocak ayından itibaren Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Demir, 2017 yılında kurulan Dijital Kalkınma Derneği'nin de kurucuları arasında yer almaktadır.

Akşam Gazetesi, TÜGİAD Panorama, İTKİB Hedef dergisi başta olmak üzere Türkiye ekonomisi ile ilgili konularda yazıları yayınlanan Demir, 2006-2010 arasında İstanbul Ticaret Odası Gazetesi ve İTOVİZYON dergilerinde düzenli olarak AB mali yardımları ile ilgili köşe yazıları yazmıştır. Öte yandan Oğuz Demir, 2010 -2013 arasında Bloomberg HT'de yayınlanan "KOBİ Destek Rehberi" başlıklı programı da hazırlayıp sunmuştur.

Oğuz Demir, yerel yönetimler, yerel yönetim birlikleri, odalar, borsalar, işadamı örgütleri, sivil toplum örgütleri ve KOBİ'ler tarafından yürütülen birçok projeye yönetici ve danışman olarak katkı sağlamaktadır. Oğuz Demir, Bölgesel Kalkınma, Uluslararası İktisat ve Yönetişim ile ilgili teorik ve pratik çalışmalarını sürdürmektedir. Oğuz Demir 2012 yılında JCI tarafından Türkiye'nin En Başarılı On Genci – Senato Özel Ödülü'ne layık görülmüştür.

2014 yılından misafir öğretim üyesi olarak University of Texas at Austin Institute for Innovation Creativity and Capital'de görev yapmıştır. Demir, 2013 yılından bu yana İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü öğretim üyesi, aynı üniversitenin Dijital Ekonomi ve Pazarlama Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. 2018 Eylül – 2019 Nisan ayları arasında Moskova'da Higher School of Economics Institute of Statistical Studies and Economics of Knowledge'ta misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

2020 yılı Haziran ayında doçent olmuştur. Haftalık olarak Gazete Pencere'de köşe yazmakta ve düzenli olarak medyada ekonomik gelişmeler ile ilgili analizler yapmaktadır.

