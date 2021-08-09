OĞULCAN ENGİN'İN MOTOSİKLETİNİN ÇALINMA ANI KAMERADA
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OĞULCAN ENGİN'İN MOTOSİKLETİNİN ÇALINMA ANI KAMERADA

OĞULCAN ENGİN'İN MOTOSİKLETİNİN ÇALINMA ANI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in anahtarını üstünde bıraktığı motosikletinin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU'nda şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in anahtarını üstünde bıraktığı motosikletinin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihangir'de geçtiğimiz hafta salı günü öğle saatlerinde Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, motosikletiyle sahibi olduğu restorana geldi.  Engin motosikletinin üstünde anahtarını bırakarak içeriye girdi. Anahtarı farkeden bir kişi motosikletin yanına geldi. Şüpheli önce motosikletin sepetini açarak içerisine baktı, ardından da kız arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark ederek polislere haber veren Engin'in şikayeti üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olayın gerçekleştiği sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, olaydan bir gün sonra çalınan motosiklet kaza yapılmış halde Kasımpaşa'da bulundu. Şüpheli de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişi tutuklanırken motosiklet ise Oğulcan Engin'e teslim edildi.

Görüntü dökümü:

----------------------Güvenlik kamerası-Şüphelilerin motosikletin yanına gelmesi

-Şüphelilerin motosikleti alıp uzaklaşması


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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