Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılında yapılacak öğretmen atamaları için süreç takip ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında adaylar, sınav puanları ve sözlü sınav sonuçları birlikte değerlendirilerek atanacak. Peki, öğretmenlik taban puanları 2025 kaç, öğretmenlik alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

2025 ÖĞRETMENLİK ATAMA TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

2025 öğretmen atamalarında branşlara göre oluşan ortalama taban puanlar şu şekilde gözlemleniyor:

• Sınıf Öğretmenliği: 78 – 82 aralığında

• Okul Öncesi Öğretmenliği: 80 – 84 aralığında

• İngilizce Öğretmenliği: 82 – 86 aralığında

• Türkçe Öğretmenliği: 76 – 80 aralığında

• Matematik (Ortaokul): 74 – 78 aralığında

• Fen Bilimleri: 73 – 77 aralığında

• Sosyal Bilgiler: 72 – 76 aralığında

• Tarih: 70 – 74 aralığında

• Coğrafya: 70 – 74 aralığında

• Felsefe: 68 – 72 aralığında

• Rehberlik (PDR): 83 – 87 aralığında

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 79 – 83 aralığında

• Beden Eğitimi: 72 – 76 aralığında

• Görsel Sanatlar: 70 – 74 aralığında

• Müzik: 70 – 74 aralığında

• Bilişim Teknolojileri: 75 – 79 aralığında

• Özel Eğitim Öğretmenliği: 68 – 72 aralığında

Bu taban puanlar, 2024 atamaları referans alınarak 2025 alımlarında da beklenen ortalama değerler şeklinde oluşmuştur. Her yıl kontenjan sayısı ve başvuran aday yoğunluğu değiştiği için taban puanlarda küçük oynamalar yaşanabilir.

15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI SÜRECİ TAMAMLANDI

2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç başlatıldı ve başvurular Nisan ayında alındı. Başvurular 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu dönemde adaylar, alanlarına göre belirlenmiş kontenjanlara tercih yaptı ve KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandı.

Başvuruların ardından 7 Mayıs 2025 tarihinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı. Sözlü sınavlar sonucunda başarılı olan adayların puanları ile KPSS puanları eşit oranda birleştirilerek atamaya esas puanları hesaplandı. Bu puan sıralamasına göre atamalar gerçekleştirildi ve öğretmen adayları görev yerlerine yerleştirildi.

Sözleşmeli olarak atanan öğretmenler, ilk olarak Milli Eğitim Akademisi bünyesinde kısa süreli bir uyum ve mesleki eğitim sürecine alındı. Bu süreç sonunda görevlerine resmen başladılar.

YENİ ATAMA İLANI NE ZAMAN GELİR?

2025 yılında yapılan 15 bin öğretmen ataması süreci tamamlanmış olsa da, yıl içinde ek alımların yapılabileceği ifade ediliyor. Özellikle emekli olan öğretmenlerin boşalttığı kadrolar, yer değiştirme sonrası oluşan ihtiyaçlar ve yeni okul açılışları ek kontenjanlara neden olabiliyor.

Genellikle öğretmen atama ilanları yılın ilk yarısında (Nisan-Mayıs) açıklanıyor. Ancak geçmiş yıllarda Ağustos-Eylül aylarında ek atama ilanları da yayımlandığı için, öğretmen adaylarının yıl boyunca duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Yeni alım ilanlarının da benzer şekilde önce başvuru, ardından sözlü sınav ve son olarak atama şeklinde üç aşamada yapılması bekleniyor. Bu nedenle adayların hem KPSS puanlarını yükseltmeye çalışmaları hem de sözlü sınav sürecine hazırlıklı olmaları gerekiyor.

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ÖNERİLER

2025 yılı öğretmen atamalarında branş bazında taban puanlar yükselmiş durumda. Bu da öğretmen adaylarının daha yüksek KPSS puanları alması gerektiğini gösteriyor. Özellikle İngilizce, PDR, Okul Öncesi gibi çok tercih edilen alanlarda taban puanların 80'in üzerine çıktığı dikkat çekiyor.

Adayların atama şanslarını artırmak için şu adımlara dikkat etmeleri öneriliyor:

• KPSS eğitim bilimleri ve alan bilgisi testlerine erken dönemde çalışmaya başlamak

• Sözlü sınav aşamasında iletişim becerilerini geliştirmek ve güncel eğitim politikalarına hakim olmak

• Tercih yaparken önceki yıllardaki taban puanları inceleyerek gerçekçi tercihler oluşturmak

• Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurularını düzenli olarak kontrol etmek