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Öğretmenlerin seslendirdiği şarkılar mest etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğretmenlerin seslendirdiği şarkılar mest etti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen programda öğretmenlerin seslendirdiği şarkılar mest etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen programda öğretmenlerin seslendirdiği şarkılar mest etti.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen '24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri' yoğun ilgi görürken, ilçede görev yapan öğretmenlerden oluşan orkestra birbirinden güzel şarkıları meslektaşları ve müzik sevenler için seslendirdiler. Konseri izleyenler arasında Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcılarımız Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, öğretmenler ve çok sayıda müzik sevenler yer aldı. Konser sonunda protokol üyeleri, orkestrada yer alan müzisyen ve solistlere çiçek takdim ederek, bu unutulmaz geceyi yaşattıkları için teşekkür ettiler. - BİLECİK

Öğretmenlerin seslendirdiği şarkılar mest etti

Öğretmenlerin seslendirdiği şarkılar mest etti

Öğretmenlerin seslendirdiği şarkılar mest etti

Öğretmenlerin seslendirdiği şarkılar mest etti

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