Öğretmenler yeni dönem için boya-badanaya başladı
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Öğretmenler yeni dönem için boya-badanaya başladı

Öğretmenler yeni dönem için boya-badanaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Köşk ilçesinde okulları yeni döneme hazırlayan öğretmenler okullarda boya ve badana işlemleri için kolları sıvadı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde okulları yeni döneme hazırlayan öğretmenler okullarda boya ve badana işlemleri için kolları sıvadı.

6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlaması planlanan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için okullardaki hazırlıklar son sürat devam ediyor. Köşk ilçesindeki Cumayanı İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri de okullarını yeni döneme kendi elleri ile hazırlıyor. Öğrencilerine kavuşmanın heyecanı ile okuldaki tadilat işlemlerini gerçekleştiren öğretmenler günlerinin büyük bir bölümünü okulda geçiriyor. Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş okullardaki işlemlere öğretmenlerin de katkı sunduklarını kaydederek, "Cumayanı İlkokulu ve Ortaokulumuzun lavabo ve tuvaletlerinin tadilatları bitirildi. Şimdi de iç ve dış cephe boyaları tüm hızıyla yapılıyor. Okul Müdürümüz Selim Melek, Müdür Yardımcılarımız Yasin Ceylan ve Gürkan Sağlam başta olmak üzere katkılarını sunan herkese teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Öğretmenler yeni dönem için boya-badanaya başladı
Öğretmenler yeni dönem için boya-badanaya başladı
Öğretmenler yeni dönem için boya-badanaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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