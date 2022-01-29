Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi

Bir öğretmenin, öğrencilerine kendi öz değerlerini anlatmak adına yaptığı hareket, sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal deney videosu olduğu belirtilen videoda, elinde 20 dolarla sınıfa gelen bir öğretmen, "Bu parayı kim ister?" diye soruyor. Tüm sınıfın parmak kaldırdığını gören öğretmen, deneyin ikinci aşamasına geçiyor.

PARAYI BURUŞTURUP YENİDEN SORUYOR

Öğretmen, parayı buruşturduktan sonra yeniden sınıfa dönerek "Bu parayı şimdi kim ister?" diye soruyor. Sınıfın hepsinin bir kez daha parmak kaldırdığını gören öğretmen, bu sefer deneyin üçüncü aşamasına geçiyor.

BU SEFER AYAĞIYLA ÜZERİNE BASIYOR

Öğrencilerini paradan vazgeçirmeye kararlı olan öğretmen, bu sefer de 20 doları yere atarak üzerine basıyor ve bir kez daha soruyor "Şimdi bu parayı istiyor musunuz?" öğrencilerin yine parmak kaldırdığını gören öğretmen, onlara hayat boyu unutamayacakları bir ders veriyor.

"ÖZ DEĞERİNİZ HEP SİZİNDİR"

20 dolara ne olursa olsun öğrencilerin onu istediğini belirten öğretmen, "İşte sizler de böylesiniz. Hayatta başınıza birçok zorluk gelebilir, kötü durumlarda kalabilirsiniz. Ancak değeriniz hiçbir zaman kaybolmaz" ifadelerini kullanıyor. Söz konusu video, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.