Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi
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Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Haberler | Güncel

Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi Minik öğrenciler bu yıl 23 Nisan'ı böyle kutladı Öğrencilere sürpriz yapan öğretmen Fatma Yılmaz: "Pandemi bu coşkuya engel olamazdı" Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, dersler gibi 23 Nisan...

Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi

Minik öğrenciler bu yıl 23 Nisan'ı böyle kutladı

Öğrencilere sürpriz yapan öğretmen Fatma Yılmaz:

"Pandemi bu coşkuya engel olamazdı"

ESKİŞEHİR - Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, dersler gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da online ortamdan kutladı.

Korona virüs nedeniyle 1 yılı geçkin süredir okullarda dersler uzaktan, internet üzerinden devam ediyor. Uzaktan eğitimde boş kalan okullar, bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da sessiz kalacak. Bu yılda minik öğrenciler bayramlarını okullarında değil, evlerinde kutlayacak. Pandemi dolayısıyla uzun süredir arkadaşları ile buluşamayan öğrencilerin 23 Nisan'da bir araya gelmesi için öğretmenler bir etkinlik düzenledi. Eskişehir İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Fatma Yılmaz, 23 Nisan coşkusunu öğrencileriyle birlikte yaşamak istedi. Sınıfını tek başına süsleyen Yılmaz, öğrencilerine sürpriz yaptı. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlamak için oturuma katılan minik öğrenciler, süslenmiş sınıflarını gördüler. Karşılaştıkları manzara karşısında çok mutlu olan öğrenciler öğretmenlerine teşekkür ettiler. Ezberledikleri şiirleri ellerindeki al bayraklarla okuyan minikler, renkli görüntülere sahne oldu.

"Pandemi bu coşkuya engel olamazdı"

Konuyla alakalı konuşan sınıf öğretmeni Fatma Yılmaz, öğrenciler olmadan okulun çok sessiz olduğunu ifade etti. Yılmaz, 23 Nisan tarihinin önemine değinerek bu bayramı öğrencileriyle kutlamak için bir yol aradığını belirtti. Aklına online ortamdan kutlama yönteminin geldiğini söyleyen sınıf öğretmeni, konuyla alakalı düşüncelerini aktardı. Fatma Yılmaz, "Eskişehir İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 4-b sınıfı öğretmeniyim. Pandemiden dolayı okullarımız uzaktan eğitime geçmek durumunda kaldı. Uzaktan eğitim bu güzel ve özel günün coşkusunu kutlamak için bize engel olamazdı. Bu sebeple bu yıl sınıfı süslemek bana düştü. Çocuklar kadar güzel beceremesem de sınıfı süsledim. Uzaktan dersimi sınıftan başlattım. Kutlayacağız, şiirlerimizi okuyacağız, sunumlarınızı yapacağız diye daha önceden anlaşmıştık. Ancak sınıfta olduğundan haberleri yoktu. Ekranı açtığımda, beni sınıfta görünce çok heyecanlandılar, ben de çok duygulandım. İnşallah en kısa zamanda çocuklarımızla beraber eğitim-öğretime başlarız, bayramlarımızı coşkulu bir şekilde kutlarız. Tüm dünya ve Türk çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi
Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi
Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi
Öğretmenden minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT

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