Öğretmen, öğrenci ve veliler "Uyan ey gözlerim" şarkısı ile "Evde kal" çağrısı yaptı

Öğretmen, öğrenci ve veliler "Uyan ey gözlerim" şarkısı ile "Evde kal" çağrısı yaptı Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen, öğrenci ve velileri "Evde kal, evde söyle" projeleri kapsamında Ramazan hediyesi olarak "Uyan ey Gözlerim" şarkısını seslendirdiler.