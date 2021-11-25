Öğretmen adayları bayrak üzerine yemin ettiler

ERZURUM (İHA) - Erzurum'a bağlı Oltu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi tarafından Efkan Ala Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, kurum amirleri ile çok sayıda öğretmen katıldı. Programda protokolün konuşmalarının ardından günün anlam ve önemime binaen bir konuşmayı Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi müdürü Orhan Taşkın yaptı.

Şiir dinletisi, sinevizyon gösterisiyle devam eden programda öğretmenler arasında düzenlenen çeşitli sportif yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Taşkın eşliğinde aday öğretmenler yemin etti. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı tarafından öğretmenlere yemek ikram edildi. Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Semra Türkan tarafından kaleme alınan Reyhani isimli metni okudu ardından hazırlamış olduğu şiir dinletisi yapıldı.

Oltu Halk Eğitimi Merkezi tarafından organize edilen ve salondakilerin büyük beğenisi toplayan mini konserin ardından çekilen halaylarla birlikte program sona erdi. - ERZURUM