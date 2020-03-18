Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi Minik Eylül'ün üzerinden servis ile geçerek ölümüne neden olan sanığın tahliyesine itiraz reddedildi Avcılar'da 7 Kasım 2019'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin tutuklu sanık...

Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi

Minik Eylül'ün üzerinden servis ile geçerek ölümüne neden olan sanığın tahliyesine itiraz reddedildi

İSTANBUL - Avcılar'da 7 Kasım 2019'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin tutuklu sanık servis şoförü Hüseyin Yıldırım'ın tahliyesine itiraz talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin 2 Mart 2020'de verilen tahliye kararına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.

İtirazı inceleyen Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi tahliyenin usul ve yasaya uygun olduğunu ve gerekçelerin dosya kapsamı ve kayıtlara uygun düştüğünü, belirterek savcılığın tahliye kararına itiraz talebini reddetti.

Kaynak: İHA